Німеччина готує націоналізацію активів "Роснєфті", Кремль погрожує "наслідками" (оновлено)

Міністерство економіки Німеччини перевіряє можливість націоналізувати німецьку дочку "Роснєфті" – компанію Rosneft Deutschland (RD).

Німецькі ЗМІ повідомили, що Берлін викликає російський нафтовий концерн "Роснєфть" на слухання про можливість націоналізації його німецької дочки RD та її майна, передає DW.

Слухання відбудуться, оскільки у березні спливає строк, протягом якого уряд ФРН може здійснювати довірче управління часткою Rosneft Deutschland у нафтопереробному заводі у місті Шведт.

Джерела наголошують, що сам факт виклику "Роснєфті" на слухання не означає того, що уряд ФРН уже ухвалив рішення про націоналізацію. Не виключається і продовження терміну довірчого управління, що діє з вересня 2022 року. Адвокати нафтового гіганта Росії у Німеччині з юридичної компанії Malmendier Legal повідомили, що вживатимуть усіх заходів для захисту прав акціонерів компанії.

Уряд Німеччини вже багато місяців сподівається на те, що Rosneft Deutschland продасть свою частку заводу у східнонімецькому Шведті, щоб забезпечити майбутнє цього підприємства. Деякі інвестори пов'язують свої інвестиції із виходом російського концерну.

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Коментуючи цю інформацію прессекретар російського президента Дмитро Пєсков попередив про "юридичні та економічні наслідки" у випадку націоналізації активів "Роснєфті" у Німеччині.

"Переговори між Москвою та Берліном не ведуться, якщо ви маєте на увазі державний чи урядовий рівень, у нас немає контактів", – цитує Пєскова "Коммерсант".

За його словами, дії ФРН та інших західних держав "абсолютно девальвують інвестиційну привабливість цих країн і мають, звичайно, дуже глибокі наслідки для тих, хто приймає такі рішення".

Rosneft Deutschland належать частки у кількох нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка "Роснєфті" – 24%), заводі PCK Raffinerie у Шведті (54,17%) та BayernOil Raffineriegesellschaft у місті Нойштадт-ан-дер-Донау (28,57%).

Завод у Шведті забезпечує нафтопродуктами більшу частину східної частини Німеччини, включаючи аеропорт Берліна. Його потужність – 11,6 млн тонн на рік. Завод пов'язаний із трубопровідною системою "Дружба", якою раніше постачалася російська нафта до ФРН.