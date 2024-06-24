В уряді Німеччини відкинули ідею депортувати безробітних українських біженців

Німецький уряд відкидає ідею депортувати українських біженців, які не бажають працювати.

Як пише n-tv, на думку речника Міністерства закордонних справ у Берліні депортація неможлива, адже Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні, передає ЄП.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – підкреслив він, відповідаючи на відповідну вимогу лідера баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александера Добріндта.

Водночас останній не поділяє думку МЗС. "Більш ніж через два роки після початку (повномасштабної) війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – казав раніше Добріндт.

Раніше повідомлялося, що у межах програми прискореної інтеграції українців на ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей, що вшестеро менше, ніж очікував німецький уряд.

У лютому цього року повідомлялося, що в Німеччині мають роботу 25,2% українців, які виїхали через війну. При цьому в Данії 78% українців знайшли роботу, у Чехії працюють 66%, у Польщі – 65%, у Швеції та Великій Британії – 56%, у Нідерландах – 50%.

Однією з причин таких низьких показників у Німеччині є зависока кваліфікація українців, іншою – високий рівень соціальних виплат. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.