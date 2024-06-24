Європейським партіям заборонили отримувати будь-яке фінансування з Росії

Рада Європейського Союзу в 14 пакеті санкцій проти Росії заборонила європейським партіям, громадським та дослідницьким організаціям отримувати будь-яке фінансування, що має російське походження.

Про це йдеться в повідомленні щодо змісту нового пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, оприлюдненому на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

"З огляду на постійні спроби Росії втручатися у демократичні процеси в ЄС та підривати його демократичні засади, зокрема через кампанії впливу та поширення дезінформації, Рада ЄС вирішила, що політичні партії і фонди, неурядові організації, включно з дослідницькими центрами, постачальниками медіапослуг, в ЄС не матимуть надалі дозволу приймати фінансування, що надходить від російської держави або її прихильників", – сказано в документі.

Водночас, зазначається, що відповідно до Хартії з фундаментальних прав, ухвалені заходи не перешкоджатимуть постачальникам медіапослуг та їхнім співробітникам у такій діяльності в ЄС, як проведення досліджень або інтерв'ю.

Нові санкції Євросоюзу

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.