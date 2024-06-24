БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наслідки нестачі робітників і відключень світла: Вперше за багато років в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ

трц

Попри анонсований запуск близько десятка торгово-розважальних центрів, у 2024 році вперше за тривалий час може не відкритися жодного нового ТРЦ.

Причини – зростання витрат на будівництво, нестача робочої сили та відключення електроенергії, що затримує введення обʼєктів в експлуатацію, пише українська редація Forbes.

Опитані виданням девелопери і консалтингові компанії зазначають, що на 2024 рік до вводу в експлуатацію були заявлені понад 10 торгово-розважальних центрів площею від 10 000 кв. м. Але наразі керуючі компанії переносять їхнє відкриття. Хоча навіть у воєнні 2022-2023 роки в Україні зʼявилися близько 10 нових торговельних центрів.

Найбільший з анонсованих на 2024 рік ТРЦ – столичний Ocean Mall обіцяли відкрити на 1 вересня 2024 року. Наразі старт роботи перенесли на зиму 2024–2025, але без уточнення дати.

Ще у квітні компанія RDA анонсувала відкриття у 2024 році трьох ТРЦ на заході України – Ukraine в Ужгороді, А7 в Івано-Франківську та "Росвигів" у Мукачеві. Жоден із них цього року не відкриється, повідомив гендиректор компанії. Попередноь, їх обіцяють відкрити весною наступного року. При цьому причиною затримки відкриття ужгородського ТРЦ Ukraine вказують зменшення кількості будівельників на 40%.

Серед інших заявлених на 2024 рік проєктів – Itown в Одесі, "Темп" у Хмельницькому та кілька ТЦ площею до 10 000 кв. м, але їх відкриття цього року малоймовірне.

Відкриття ще частини анонсованих девелоперами на 2024 рік ТРЦ офіційно не відклали, але воно переноситься з року в рік. Йдеться, зокрема, про ТРЦ "Лук’янівська", White Lines, April Mall у Києві. Аналогічна ситуація і у регіонах.

За оцінками експертів, у 2024 році не очікується відкриття жодного ТРЦ. Єдиним можливим винятком може стати ТРЦ Green Gallery у Чабанах.

Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

будівництво (2262) рітейл (192) ТРЦ (250)
Замість трц--потрібні виробничі заводи Країні потрібно інженери,науковці,конструктори,технологі,виробниці пфесії їна високоточному обладнанню. А ми пропонуємо торгівців і вантажників Україну і так перетворили на табун безмозглих баранів.
А як щодо нічних клубів, казино та борделів? Нові відкривають?
Та кому ті трц нові треба. Навіть у Києві заходиш в дрімтаун в суботу - рідко щоб черга чи ажіотаж в якомусь магазі
Боксьор, щоб позаганяти людей до ТРЦ, почав зностити кіоски
це хто? коханець твій ?
Осанна!
Дякую тобі, Боже, за рік без нового ТРЦ в Україні! 😂👍
Власть безмолствует....

А отже - плодяться гадюшники разврата
Шо ж тепер буде? Вони ж так потрібні під час війни...
ненавиджу бариг. розвалили промисловість, розікрали, кадри зістарілись, нових не підготували, а тепер в час війни з протянутою рукою ходимо, дайте не минайте, що вам то китайське гімно яким всі барахолки забиті в поперек кишки стало
Бариги винні, чи влада, яка давала ДОЗВОЛИ на будівництво ТРЦ і на закриття заводів. Бариги роблять те, що вигідно, РейнМетал також бариги, купують метал, продають танки, так як Apple телефони і будь яка інша приватна компанія.

На рахунок китайського, то в свій час добре бачив, як люди серед китайського і нормально купували китайське, бо дешевше. І потім якісні товари зникли з магазинів, бо їх мало купували, а магазини везуть те, що купують люди. Якщо товар би не купували, то його ніхто не віз би.
барига то не підприємець і не інвестор, він не приватизує завод щоб його модернізувати а для того щоб розпиляти що на драгмєт що на цвєтмєт а що просто в лом. а потім ще і землю продати. ото і весь бізнес бариги. і не треба наших нуворишів рівняти до рейнеталу.
а щодо китайського мотлоху то не завжди є альтернатива, хоча останнім часом таки є
Ну так правильно, хто дозволив різати заводи? З чийого дозволу це все відбувалося? Отак просто можна взяти і порізати? Ну так так. Кого за це посадили? нікого. Це все відбувалося планомірно і є конкретні прізвища.

І бариг, не плутайте з МАРОДЕРАМИ, які забігли, все вирізали і продали на метал.

Люди диктують магазинам попитом на товари, якщо не буде попиту, то магазин не буде ставити на вітрини те, що не продається. От зараз є попит на зарядні станції, акумулятори, інвертори, а до 2022 вони були нікому не потрібні, на 2000Вт якісний інвертор можна було купити дешевше 100 у.о., а зараз це дуже треба. То знову інвертори в більшості люди купують дешевші одноразки, коли є вибір кращих і ремонтопридатних, а потім ой, навезли китайського, то не купуйте дешевше, є огляди і можна подивитися і купити якісне.
Яка сумна новина...
І де д їх взяти? Кишенькові університети кліпали юристів та манагерів з продажів. Хто розумніший, ішов в ІТ галузь, та і кому ті інженери-науковці-конструктори потрібні були? кетайці усе це собою замінили, що не придбай - made in china
Не можу з огидою згадувати найбрехливішу ( так було визначено ) піарщицю --юлю Вона весь час наголошувала,а для чого щось робить,в світі все є і можна все купити Такою безмозглою політикою ми знищили майже все виробництво,заводи перетворили на склади,обладнання переплавили чи продали на переплавку, а інженерно-робітничий персонал вигнали на базар. Ну а нове молоде покоління--масово покупає дипломи і стає великими балаболами,яким подивитись 95 квартал,пожрать,попить,посміяться,а все інше --"какая разніца" То і дожили--знищуються цілі міста і села і гинуть сотні тисяч людей.
В Юльку ты плюнул, а Зеленского напрямую назвать боишься, да и про "мудрий нарід-суїціднік73%" ничего не говоришь ... наверное сам из этих 73%-ных имени 21 апреля 2019 год.

Ты ещё забыл в Юща и Пороха плюнуть в дополнение к оплевыванию Тимохи .
Шановний Ви дуже неуважно читаєте мої пости--бо там ЗАВЖДИє про "мудрий народ" про лохів і баранів Ну а про "найвеличнішого" я завжди потерпаю на три дні відключки від цензора А взагалі-то НІКОЛИ НЕ ПИШІТЬ ПРО ЛЮДИНУ НЕ ЗНАЮЧИ ЇЇ ОСОБИСТО, Про її вчинки і поведінку Мені ваші пости взагалі інколи здаються ,що вони із табуна ботів і хлопчиків із пісочниці,але я ніколи про це не написав ..
30% громадян України за межею бідності. Для кого будувати нові ТРЦ? Чи мало тих які вже побудовані? Таке враження що війни немає.
біда за бідою
какие ТРЦ во время войны ? Возможно что некоторые граждане в т.ч. и автор статьи, не понимает до сих пор, в какой ситуации страна... Но инвесторы прекрасно считают риски....
кацапи в ТРЦ шахЭди роблять, а не каву пють...
Один, другий, третій... пишуть "таке враження що війни немає". А чому враження? Дійсно немає, є воєнний стан, є воєнні операції, але якоїсь тотальної війни немає - ніхто не руйнує газопроводи, нафтопроводи, не знищує поїзди, мости... правда, є електростанції, але то за нпз... Вже за 10 км від фронту люди гуляють із песиками, шукають розваг... ТРЦ мав би прибуток.
мама, мама, шо ж я буду делать???
