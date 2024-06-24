Наслідки нестачі робітників і відключень світла: Вперше за багато років в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ
Попри анонсований запуск близько десятка торгово-розважальних центрів, у 2024 році вперше за тривалий час може не відкритися жодного нового ТРЦ.
Причини – зростання витрат на будівництво, нестача робочої сили та відключення електроенергії, що затримує введення обʼєктів в експлуатацію, пише українська редація Forbes.
Опитані виданням девелопери і консалтингові компанії зазначають, що на 2024 рік до вводу в експлуатацію були заявлені понад 10 торгово-розважальних центрів площею від 10 000 кв. м. Але наразі керуючі компанії переносять їхнє відкриття. Хоча навіть у воєнні 2022-2023 роки в Україні зʼявилися близько 10 нових торговельних центрів.
Найбільший з анонсованих на 2024 рік ТРЦ – столичний Ocean Mall обіцяли відкрити на 1 вересня 2024 року. Наразі старт роботи перенесли на зиму 2024–2025, але без уточнення дати.
Ще у квітні компанія RDA анонсувала відкриття у 2024 році трьох ТРЦ на заході України – Ukraine в Ужгороді, А7 в Івано-Франківську та "Росвигів" у Мукачеві. Жоден із них цього року не відкриється, повідомив гендиректор компанії. Попередноь, їх обіцяють відкрити весною наступного року. При цьому причиною затримки відкриття ужгородського ТРЦ Ukraine вказують зменшення кількості будівельників на 40%.
Серед інших заявлених на 2024 рік проєктів – Itown в Одесі, "Темп" у Хмельницькому та кілька ТЦ площею до 10 000 кв. м, але їх відкриття цього року малоймовірне.
Відкриття ще частини анонсованих девелоперами на 2024 рік ТРЦ офіційно не відклали, але воно переноситься з року в рік. Йдеться, зокрема, про ТРЦ "Лук’янівська", White Lines, April Mall у Києві. Аналогічна ситуація і у регіонах.
За оцінками експертів, у 2024 році не очікується відкриття жодного ТРЦ. Єдиним можливим винятком може стати ТРЦ Green Gallery у Чабанах.
Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).
Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).
Дякую тобі, Боже, за рік без нового ТРЦ в Україні! 😂👍
А отже - плодяться гадюшники разврата
На рахунок китайського, то в свій час добре бачив, як люди серед китайського і нормально купували китайське, бо дешевше. І потім якісні товари зникли з магазинів, бо їх мало купували, а магазини везуть те, що купують люди. Якщо товар би не купували, то його ніхто не віз би.
а щодо китайського мотлоху то не завжди є альтернатива, хоча останнім часом таки є
І бариг, не плутайте з МАРОДЕРАМИ, які забігли, все вирізали і продали на метал.
Люди диктують магазинам попитом на товари, якщо не буде попиту, то магазин не буде ставити на вітрини те, що не продається. От зараз є попит на зарядні станції, акумулятори, інвертори, а до 2022 вони були нікому не потрібні, на 2000Вт якісний інвертор можна було купити дешевше 100 у.о., а зараз це дуже треба. То знову інвертори в більшості люди купують дешевші одноразки, коли є вибір кращих і ремонтопридатних, а потім ой, навезли китайського, то не купуйте дешевше, є огляди і можна подивитися і купити якісне.
Ты ещё забыл в Юща и Пороха плюнуть в дополнение к оплевыванию Тимохи .