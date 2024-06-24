"Унікальний досвід для всього світу": Перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії"

Цими вихідними три пари уклали офіційний шлюб по відеозв'язку. Вони випробовували на собі технологію, яка особливо актуальна для пар на відстані.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Перша у світі пара одружилася в "Дії". Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи кожен охочий уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн. Загалом на бета-тест зареєструвалося 2500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою", – сказав віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тестування шлюбів онлайн у "Дії" продовжується, і скоро сервіс буде доступний для кожного українця.

Федоров додав, що не потрібно буде звертатися до Державної реєстрації актів цивільного стану, щоб зареєструвати шлюб.

"Вибираєте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію по відеозв'язку. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію". А фізичний документ можете замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні", – пояснили в Мінцифри.

Нагадаємо, Федоров анонсував послугу онлайн-шлюбу по відео в мобільному застосунку "Дія" на початку лютого цього року.