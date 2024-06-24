БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Києва планує побудувати дві ТЕЦ на смітті

пантелеев

Концепція енергетичної стійкості Києва передбачає будівництво двох ТЕЦ, які працюватимуть у тому числі спалюючи сміття.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає пресслужба столичної адміністрації.

"Ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", – сказав Пантелеєв.

"Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", – додав заступник голови КМДА.

Читайте також: КМДА спростувала інформацію про вибух на київській ТЕЦ

За його словами, наразі влада столиці вивчить досвід Львова, де за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку тривають роботи з будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу поблизу села Грибовичі, де здійснюється рекультивація місцевого сміттєвого полігону.

"Важливо, що в перспективі, за задумом інженерів, сміттєпереробний комплекс використовуватиме потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії", – пояснив Пантелеєв.

Як повідомлялося, раніше КП "Київтеплоенерго" вирішило купити 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії (міні-ТЕЦ) загальною потужністю 60 МВт у словацької компанії KTS Engineering s.r.o. Вартість угоди становить 1,13 млрд грн.

Автор: 

КМДА (867) Київ (4768) ТЕЦ (358) електроенергія (4356)
Влада Києва планує побудувати дві ТЕЦ на смітті біля Козина (Обуховский), Конча-Заспа ??? , або дє ?
24.06.2024 20:09 Відповісти
Можна ще на лайні спробувати, там елітних містечок на все вистачить.
24.06.2024 20:16 Відповісти
****, для этого нужна была война?
24.06.2024 22:55 Відповісти
ОДНУ НА ОБУХОВСКОЙ !)
25.06.2024 01:27 Відповісти

