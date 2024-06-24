ДТЕК змінив графіки відключень світла на Дніпропетровщині

Оператор системи розподілу електроенергії "ДТЕК Дніпровські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області.

Вони почнуть діяти сьогодні, 24 червня, з 19:00, і застосовуватимуться під час стабілізаційних відключень, повідомляє пресслужба компанії.

"Це необхідний крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі обстріли, що тривають з березня цього року. Нові графіки дозволять пройти більш стабільно та прогнозовано літні піки навантаження", – зазначається у повідомленні.

Нові графіки складаються з трьох зон: "біла зона" – світло є, "сіра зона" – світла немає, "світло-сіра зона" – відключення можливі у випадку, якщо дефіцит в енергосистемі збільшується.

Аналогічний поділ вже застосовується, зокрема, для клієнтів "ДТЕК Київські електромережі" у Києві. При цьому до цього графіки відключень у Дніпропетровській області не мали світлосірої зони: вони передбачали 4 години "сірої зони" (світла немає) та 5 годин "білої зони" (світло є).

Як повідомлялося, з 13:00 понеділка, 24 червня, у Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Водночас у 12 регіонах збільшили обсяги обмежень споживання.