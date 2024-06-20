Державні шахти на Донеччині залишилися без світла через відсутність договору на постачання електроенергії

З 19 червня обмежене електропостачання шахт держпідприємства "Добропіллявугілля-видобуток".

Елекстропостачання обмежили на вимогу постачальника електроенергії, повідомляє компанія "ДТЕК Донецькі Електромережі".

"Причина відключення – закінчення терміну дії договору з постачальником ДП ЗД "Укрінтеренерго" (постачальником останньої надії) та відсутність договору про постачання електричної енергії з будь-яким іншим постачальником", – пояснили в компанії.

З огляду на це, 11 червня "ДТЕК Донецькі електромережі" надіслав підприємству повідомлення про повне відключення.

"Наша компанія розуміє критичність ситуації, у яку можуть потрапити шахтарі ДП "Добропіллявугілля-видобуток" після припинення енергопостачання. Для її вирішення ОСР спрямував листи на міністра енергетики, його заступника, а також повідомив Покровську МВА", – зазначається у повідомленні.

У "ДТЕК Донецькі електромережі" нагадали, що відновлення електропостачання можливе лише після того, як ДП "Добропіллявугілля-видобуток" укладе договір з постачальником електроенергії.

Водночас в компанії занепокоєні ситуацією та закликали органи державної влади взяти її під свій контроль, щоб не допустити бездоговірного споживання електроенергії та вирішити проблему заборгованості шахти.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Кабінет міністрів підтримав пропозицію енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля", яке ДТЕК за часів Януковича взяв в оренду до 2059 року. ДТЕК не пояснював, чому вирішив достроково відмовитися від оренди шахт "Добропіллявугілля".

Для управління повернутими ДТЕК шахтами Міністерство енергетики створило державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток", яке виплатило 397,8 млн грн компенсацій компанії "ДТЕК Добропіллявугілля" в рамках процесу розірвання договору оренди та передачі державі держкомпанії.

ДТЕК заявляв про завершення процесу дострокового повернення державі шахт "Добропіллявугілля" в кінці січня 2021 року. Персонал "ДТЕК Добропіллявугілля" був працевлаштований в ДП "Добропіллявугілля-видобуток". Тоді ж ДТЕК оплатив борги за оренду шахт "Добропіллявугілля" (230,7 млн ​​грн, зокрема пеню), які сформувалися з весни 2020 року.