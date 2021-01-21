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ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт "Добропольеуголя" государству (обновлено)

ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт

По данным портала ProZorro, государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Согласно условиям договора, подписанного 20 января, в течение 10 календарных дней Добропольеуголь-добыча проведет оплату в размере 250 млн гривен, и в течение 65 календарных дней завершит оплату согласно договору, уплатив в счет "ДТЭК Добропольеуголь" остальную часть суммы, сообщает LIGA.net.

"В связи с технической невозможностью выделения имущества, принадлежащего ООО "ДТЭК Добропольеуголь", из состава целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", комиссией по организации инвентаризации и аудита государственных угледобывающих предприятий принято решение о приобретении имущества за 398 млн гривен у "ДТЭК Добропольеуголь", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что перечень имущества был сформирован специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества.

"Стоимость имущества установлена по независимой оценке и является значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячным перерывом в добыче угля, который был бы необходим для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового", – заявили в компании.

В то же время в ДТЭК признали наличие задолженности за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь", но не уточнили ее размера.

"Сейчас ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт "Добропольеуголь" в управление государства. Погашение долгов за аренду шахт "Добропольеуголь" будет выполнено в полном объеме", – заверили в ДТЭК.

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". 

Минэнерго и Фонд госимущества должны завершить процедуру возврата угледобывающей компании в госсобственность до 25 января 2021 года.

Ранее ДТЭК предложил правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочую группу по обработке этого вопроса. Тем временем оказалось, что задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь" превысила 100 млн грн.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Джерело:  LIGA.net
Ахметов Рінат (1610) ДТЕК (1359)


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Топ коментарі
+22
у нас нет Правительства.есть менеджер Ахметки в роли премьера и Зеля,придворный клоун Бени в роли президента
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21.01.2021 16:20
+16
Тоесть заплатить за аренду гос. шахт должен не арендатор в лице Ахметова , а арендодатель в лице государства,гле этт видано, когда за аренду доплачивал арендодатель, это таким образом Зеленский хочет покончить с эпохой бедности или с украинцами.
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21.01.2021 15:54
+13
То есть сначала берёшь Добропольеуголь в аренду и снимаешь с него все сливки, потом эту старую клячу отдаёшь обратно государству раньше срока и ещё получаешь 400 лямов? При этом имеешь профицит угля на складах, а когда неожиданно, в январе, приходит мороз, кукарекаешь со всех каналов о катастрофе, угля нет, поднимайте цены, а то погибнем. И ещё мутишь с углём с Лугандона и Расиси?.. Я правильно понял?
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21.01.2021 16:18
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Тоесть заплатить за аренду гос. шахт должен не арендатор в лице Ахметова , а арендодатель в лице государства,гле этт видано, когда за аренду доплачивал арендодатель, это таким образом Зеленский хочет покончить с эпохой бедности или с украинцами.
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21.01.2021 15:54 Відповісти
Для тех. кто не в курсе. ДТЭК арендовал объединение Добропольеуголь. На сегодня все арендные платежи ФГИ выплачиваются. за время арендв ДТЭК поставил оборудования на шахты объединения на сумму 400 лямов зелени. Есть два пути, демонтировать его и после государству закупить новое и произвести его монтаж. или же оставить в работе то. что есть и оценив его по остаточной стоимости уплатить собственнику оборудования.Что то не так?
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22.01.2021 10:53 Відповісти
Ці цифри абсолютно неадекватні, купляли самі в себе по завищеним в 10 разів цінам і потім нещадно експлуатували це обладнання і його вже потрібно міняти на нове, тому що орендарі довели обладнання до повного зносу. Тому для держави вигідніше не платити 400 млн. грн Ахметову а купити на ці гроші нове обладнання. Ахметов має за свій кошт демонтувати своє старе обладнання і вивезти з забоїв а натомість повернути державі те обладнання яке стояло і яке було вивезено з шахт і здане на металобрухт! Якщо правильно рахувати то ще Ахметов має заплатит державі 400 млн. грн за демонтаж старого державного обладнання, яке Ахметов тупо вкрав і переплавив на метал!
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22.01.2021 10:58 Відповісти
То есть сначала берёшь Добропольеуголь в аренду и снимаешь с него все сливки, потом эту старую клячу отдаёшь обратно государству раньше срока и ещё получаешь 400 лямов? При этом имеешь профицит угля на складах, а когда неожиданно, в январе, приходит мороз, кукарекаешь со всех каналов о катастрофе, угля нет, поднимайте цены, а то погибнем. И ещё мутишь с углём с Лугандона и Расиси?.. Я правильно понял?
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21.01.2021 16:18 Відповісти
Ну да.
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21.01.2021 17:32 Відповісти
Скоро Ахметка и ТЕС с Обленерго обратно государству ПРОДАСТ когда все соки выжмет и приведет в негодность. И сегодняшние веерные отключения света О КОТОРЫХ ВЛАСТЬ ГОВОРИТ ЧТО ИХ НЕТ И НЕБУДЕТ, покажутся цветочками. И вся страна будет молиться на восход солнца.
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21.01.2021 21:35 Відповісти
Только что в пригороде Полтавы выключали свет на один час - с 22 до 23, кАзлы!
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21.01.2021 23:35 Відповісти
у нас нет Правительства.есть менеджер Ахметки в роли премьера и Зеля,придворный клоун Бени в роли президента
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21.01.2021 16:20 Відповісти
Ось так Гудок обкрадає державу Україна та українців.За мутними схемами лише одне-жадоба до наживи,байдуже хто від цього постраждає.Гудка давно вже треба було за яйця взяти ,але немає кому.
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21.01.2021 17:04 Відповісти
А может наоборот,с этого донецкого петуха нужно стянуть штраф за расторжение договора аренды,а не платить ему только потому,что премьер его патентованная шестёрка?
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21.01.2021 17:44 Відповісти
бандіту-всьо, наріду-нічого.
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21.01.2021 17:52 Відповісти
Что и аудит провели?!

И аудит показал что "рыжий сурок" действительно вложил в оборудование и техмодернизацию производства эту сумму, и все на месте, компрессора, горно-добывающее оборудование, такелаж, подъемники и прочая хрень вплоть до фонарей на каксках шахтеров?!
Да, бред же... Это ж "договорняк" - 100%!
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21.01.2021 18:07 Відповісти
То есть сколько ДТЕК должен государству неизвестно и, по видимому, никого не интересует, а за старое китайское оборудование рассчитайтесь до копейки. Как всегда, Ахметка всех поимел в очередной раз.
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21.01.2021 18:43 Відповісти
Ну так - катала )))
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21.01.2021 19:39 Відповісти
Ну что,земразь 73% -спонсируйте дальше)))
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21.01.2021 20:35 Відповісти
Олигархическое государство - это когда все удары в одни ворота, в ворота государства и народа, за все платят только они и платят олигархам. Фактически вся страна, все мы работаем на нескольких человек, которые делают с этой страной и с ее населением все, что им захочется,
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21.01.2021 20:37 Відповісти
Пригадався Єсенін. Таких отдают с придачей, что б только самим не иметь.
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Олігархи сообразили країну, законно їх притягти до відповідальності в нашій країні не вийде.
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21.01.2021 22:22 Відповісти
ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт "Добропольеуголя" государству - Цензор.НЕТ 9039
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21.01.2021 23:08 Відповісти
Коли вже до людей дійде, що треба голосувати за націоналістів?
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21.01.2021 23:37 Відповісти
Коррупционная сделка
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22.01.2021 06:12 Відповісти
"ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт "Добропольеуголя" государству"

Мелочь, а приятно. Хи-хи
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22.01.2021 10:21 Відповісти
Не тех выгнали в 14м....
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22.01.2021 11:55 Відповісти
уууух татарин!! Має ту Україну у всі діри і у всіх позах!!!
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Этот неуч и долбодятел зеленский ещё не то намутит!! собирает себе бабало в офшоры. Ведь скоро надо будет драпать то ли в Израиль, то ли россию!!
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22.01.2021 13:41 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1352586648207454209 13 мин

Два указа Байдена - о возвращении в климатический договор и о более строгих правилах по автомобильным выбросам - это курс на чистые источники энергии. Кто вольется - тому кредиты, помощь и технологии, кто нет будет у "Ахметовых" шахты покупать, как наш Вова.
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22.01.2021 14:12 Відповісти

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