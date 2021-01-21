ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт "Добропольеуголя" государству (обновлено)

По данным портала ProZorro, государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Согласно условиям договора, подписанного 20 января, в течение 10 календарных дней Добропольеуголь-добыча проведет оплату в размере 250 млн гривен, и в течение 65 календарных дней завершит оплату согласно договору, уплатив в счет "ДТЭК Добропольеуголь" остальную часть суммы, сообщает LIGA.net.

"В связи с технической невозможностью выделения имущества, принадлежащего ООО "ДТЭК Добропольеуголь", из состава целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", комиссией по организации инвентаризации и аудита государственных угледобывающих предприятий принято решение о приобретении имущества за 398 млн гривен у "ДТЭК Добропольеуголь", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что перечень имущества был сформирован специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества.

"Стоимость имущества установлена по независимой оценке и является значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячным перерывом в добыче угля, который был бы необходим для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового", – заявили в компании.

В то же время в ДТЭК признали наличие задолженности за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь", но не уточнили ее размера.

"Сейчас ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт "Добропольеуголь" в управление государства. Погашение долгов за аренду шахт "Добропольеуголь" будет выполнено в полном объеме", – заверили в ДТЭК.

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь".

Минэнерго и Фонд госимущества должны завершить процедуру возврата угледобывающей компании в госсобственность до 25 января 2021 года.

Ранее ДТЭК предложил правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочую группу по обработке этого вопроса. Тем временем оказалось, что задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь" превысила 100 млн грн.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.