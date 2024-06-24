Будівництво нових об’єктів розподіленої генерації треба починати негайно, – Кудрицький
Для підготовки до цієї та наступної зими Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.
"На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо", – розповів Кудрицький.
Але, за його словами, Україна також мусить розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих.
"І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз", – підкреслив Кудрицький.
Наслідки масованих російських атак по енергетиці
За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.
У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.
