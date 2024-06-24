У державного "Центренерго" – новий гендиректор. Йому доручили відновлювати зруйновані ТЕС

Новим генеральним директором "Центренерго" став технічний директор підприємства Євгеній Гаркавий.

Відповідне рішення наглядова рада "Центренрего" ухвалила 24 червня, повідомляє пресслужба компанії.

Гаркавий змінив на цій посаді Андрія Чуркіна, який керував компанією із 15 серпня 2023 року.

Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота зазначив, що перед новим керівником стоїть завдання максимально відновити роботу ТЕС компанії після ракетних ударів росіян.

"За кандидатуру Євгенія Гаркавого, який до цього часу працював технічним директором "Центренерго" проголосували одностайно. Адже, він – саме той фахівець, який точно розуміє, що робити далі, аби відновити наші ТЕС", – прокоментував призначення Гота.

Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Євгеній Гаркавий почав працювати на теплоелектростанції з 5 курсу і пройшов усі сходинки кар’ єрного зростання, починаючи від чергового електромонтера. Станом на початок широкомасштабної війни він був головним інженером на Трипільській ТЕС.

Згідно із повідомленням, на посаді технічного директора "Центренерго" Євгеній Гаркавий зміг відновити обладання на двох ТЕС, за пів року в роботу вдалося запустити 10 енергоблоків.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота зазначав, що зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Утім, через постійну небезпеку російських атак та за відсутністю додаткового захисту – це "марна справа".

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.