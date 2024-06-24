БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 297 15

У державного "Центренерго" – новий гендиректор. Йому доручили відновлювати зруйновані ТЕС

Гендиректор

Новим генеральним директором "Центренерго" став технічний директор підприємства Євгеній Гаркавий.

Відповідне рішення наглядова рада "Центренрего" ухвалила 24 червня, повідомляє пресслужба компанії.

Гаркавий змінив на цій посаді Андрія Чуркіна, який керував компанією із 15 серпня 2023 року.

Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота зазначив, що перед новим керівником стоїть завдання максимально відновити роботу ТЕС компанії після ракетних ударів росіян.

"За кандидатуру Євгенія Гаркавого, який до цього часу працював технічним директором "Центренерго" проголосували одностайно. Адже, він – саме той фахівець, який точно розуміє, що робити далі, аби відновити наші ТЕС", – прокоментував призначення Гота.

Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Євгеній Гаркавий почав працювати на теплоелектростанції з 5 курсу і пройшов усі сходинки кар’ єрного зростання, починаючи від чергового електромонтера. Станом на початок широкомасштабної війни він був головним інженером на Трипільській ТЕС.

Згідно із повідомленням, на посаді технічного директора "Центренерго" Євгеній Гаркавий зміг відновити обладання на двох ТЕС, за пів року в роботу вдалося запустити 10 енергоблоків.

Читайте також: Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без додаткового захисту – немає сенсу, – "Центренерго"

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота зазначав, що зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Утім, через постійну небезпеку російських атак та за відсутністю додаткового захисту – це "марна справа". 

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.

Автор: 

призначення (1168) ТЕС (679) Центренерго (457)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Призначили на заклання, а ті, хто проср...в захист електростанцій тихенько пішли в тінь з вкраденами мільярдами, подідились з ким треба і попробуй їх тепер знайти десь на теплих берегах.
показати весь коментар
24.06.2024 19:32 Відповісти
+7
В «Укренерго» членам правління в середньому платять до 2 млн грн в місяць.

За квітень 2024 року голові правління НЕК «Укренерго» Кудрицькому В.Д., членам правління Брехту О.О., Скрипнику О.І., Галагану С.В. з/п складаэє 8 534 299,68 грн.

І таке буває: чим гірші справи в енергетиці, тим вища зарплата у членів правління Укренерго.

Про "Центренерго" промовчу.... . вонаж державна ...
показати весь коментар
24.06.2024 19:46 Відповісти
+3
ЦЕНТРЕНЕРГО 100% власність держави, але в наглядовій раді два з чотирьох членів - люди Коломойського. І потім розповідайте що в Україні немає олігархів. До речі, у США в жодній держкомпанії немає наглядової ради, там усім керує держава.
показати весь коментар
24.06.2024 19:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Призначили на заклання, а ті, хто проср...в захист електростанцій тихенько пішли в тінь з вкраденами мільярдами, подідились з ким треба і попробуй їх тепер знайти десь на теплих берегах.
показати весь коментар
24.06.2024 19:32 Відповісти
Цікаво а чи діють відключення на лінії передачі електроенергії з України в Молдовію? Молдавани до 2025 р повинні на 85% забезпечуватися з України. То ми електрику ,,НЕ ЕКСПОРТУЄМО А ІМПОРТУЄМО З МОЛДОВИ,,? Щось наші можновладці мудрують з тарифами. А для молдаван теж тарифи поміняють чи нашим коштом їх будемо підтримувати?
показати весь коментар
24.06.2024 21:35 Відповісти
Надія лише на карму..
показати весь коментар
24.06.2024 19:37 Відповісти
Хто це? Тимошенко? Чи його брат близнюк по хабарах і мародерству
показати весь коментар
24.06.2024 19:39 Відповісти
ЦЕНТРЕНЕРГО 100% власність держави, але в наглядовій раді два з чотирьох членів - люди Коломойського. І потім розповідайте що в Україні немає олігархів. До речі, у США в жодній держкомпанії немає наглядової ради, там усім керує держава.
показати весь коментар
24.06.2024 19:40 Відповісти
З якої радості державне Центренерго за рахунок суспільних коштів має займатися відновленням купи ахмєтовського непотребу з минулого тисячоліття та занебаного сміття?
Нехай будують державні малі модульні атомні реактори за проектом компаній у США чи інші види електрогенерації. Вугілля давно своє віджило.
показати весь коментар
25.06.2024 00:58 Відповісти
В «Укренерго» членам правління в середньому платять до 2 млн грн в місяць.

За квітень 2024 року голові правління НЕК «Укренерго» Кудрицькому В.Д., членам правління Брехту О.О., Скрипнику О.І., Галагану С.В. з/п складаэє 8 534 299,68 грн.

І таке буває: чим гірші справи в енергетиці, тим вища зарплата у членів правління Укренерго.

Про "Центренерго" промовчу.... . вонаж державна ...
показати весь коментар
24.06.2024 19:46 Відповісти
чем вам кудрицкий не вгодыв? сидит себе за 2 ляма зп и тихонечко вякает про відключення, єто же не он прое бал, єто всё кацапы стреляли, он же ничего плохого не делал, только наблюдал
показати весь коментар
24.06.2024 20:00 Відповісти
Можливо, і Наєм, десь там, прилаштується…
Досвід, не продасть…
Шмигаль, аби кого НЕБУТЬ, не поставить рулити структурою, на захист Національних інтересів у Стратегічній галузі!!… Це вам, не лантух з макухою, украсти з олійниці!! Тут треба, перевірена, Оманськими інвесторами, особа… Гроші ж, чималенькі йдуть..
показати весь коментар
24.06.2024 20:14 Відповісти
Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% - Зміївської ТЕС. Джерело: https://biz.censor.net/n3496380
показати весь коментар
24.06.2024 23:10 Відповісти
Голодний мабуть, хоча б вистачило часу хапанути до відставки.
показати весь коментар
24.06.2024 20:14 Відповісти
Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки.

Станом на 10-00 ‎24.‎06.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці і в місцях захищеного перебування. Також відсутній керівник ОПУ Єрмак.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показати весь коментар
24.06.2024 20:48 Відповісти
Тобто монополію треба зберігати. Розгалуження носіїв та фінансування приватного сектору - це відволікаючі дії для інвесторів?
показати весь коментар
24.06.2024 22:15 Відповісти
Розженіть Укренерго, та всі гроші, яку надав Захід, нехай повернуть в казну України.
показати весь коментар
24.06.2024 22:26 Відповісти
У€б@#, черговий 🤑🤗🤑$$$$$
показати весь коментар
25.06.2024 00:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 