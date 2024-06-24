У "Дії" з’являться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені
Cвідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені в "Дії" незабаром підтягуватимуться автоматично.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Достатньо авторизуватися в застосунку – і вони з'являться серед переліку документів в обох партнерів чи батьків дитини. Тож не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи тривожитися, що забули або загубили. Документи в "Дії" завжди під рукою", – сказано в повідомленні.
Свідоцтва про шлюб/розлучення необхідні при влаштування на роботу, підтвердженні зміни прізвища або оформлення пільг. Про народження дитини – при влаштуванні в садочок чи школу, оформленні закордонного паспорта або пільг.
Раніше, щоб додати свідоцтво про народження в "Дії", потрібно було вручну вводити серію й номер документа. Найближчим часом документ дитини підтягуватиметься автоматично за РНОКПП батьків.
Протестувати новий сервіс можна, якщо ви:
- громадяни України віком 14+;
- маєте верифікований податковий номер.
Крім того, оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років, а також для батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище.
У Мінцифри зазначили, що свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
Раніше повідомлялося, що три пари уклали офіційний шлюб по відеозв'язку. Вони випробовували на собі технологію, яка особливо актуальна для пар на відстані. Тестування шлюбів онлайн у "Дії" продовжується, і скоро сервіс буде доступний для кожного українця.
