У "Дії" з’являться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені

Cвідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені в "Дії" незабаром підтягуватимуться автоматично.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Достатньо авторизуватися в застосунку – і вони з'являться серед переліку документів в обох партнерів чи батьків дитини. Тож не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи тривожитися, що забули або загубили. Документи в "Дії" завжди під рукою", – сказано в повідомленні.

Свідоцтва про шлюб/розлучення необхідні при влаштування на роботу, підтвердженні зміни прізвища або оформлення пільг. Про народження дитини – при влаштуванні в садочок чи школу, оформленні закордонного паспорта або пільг.

Раніше, щоб додати свідоцтво про народження в "Дії", потрібно було вручну вводити серію й номер документа. Найближчим часом документ дитини підтягуватиметься автоматично за РНОКПП батьків.

Протестувати новий сервіс можна, якщо ви:

громадяни України віком 14+;

маєте верифікований податковий номер.

Крім того, оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років, а також для батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище.

У Мінцифри зазначили, що свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що три пари уклали офіційний шлюб по відеозв'язку. Вони випробовували на собі технологію, яка особливо актуальна для пар на відстані. Тестування шлюбів онлайн у "Дії" продовжується, і скоро сервіс буде доступний для кожного українця.