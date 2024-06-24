Великі мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин

Протягом тижня з 17 по 24 червня слідом за оптовими цінами зросли ціни на бензин на АЗС "Укрнафти" і ще декількох операторів економ-сегмента, хоча більшість мереж поки що не переглядали ціни на пальне.

Зокрема, середня вартість бензину А-95 і А-95+ у мережі "Укрнафти" зросла на 0,48 грн – до 54,99 грн та 57,49 грн за літр відповідно, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Крім того, на 0,50 грн за літр збільшилася вартість пального і в мережах RLS, ZOG і "Кворум-Нафта". На стільки ж зросли в ціні бензини на АЗС мереж Chipo і Green Wave, а SUNOIL підвищила цінник одразу на гривню.

У підсумку середня вартість бензину марки А-95 по Україні зросла на 0,07 грн – до 56,52 грн/л, А-95+ – на 0,09 грн (до 60,13 грн/л).

Середня вартість дизельного пального на АЗС за тиждень не змінилася і становить 52,61 грн/л.

При цьому мережі Chipo і RLS відреагували на зростання закупівельної ціни дизпалива, піднявши роздрібні ціни на 0,40-0,50 грн – до 50,83 грн і 50,30 грн відповідно. Водночас деякі мережі переглянули ціну дизелю у бік зменшення.

Як повідомлялося, тижнем раніше різко зросли ціни на бензин у консолідованій мережі "Приват" (бренди ANP, Avias тощо).