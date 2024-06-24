БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 883 7

Великі мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Протягом тижня з 17 по 24 червня слідом за оптовими цінами зросли ціни на бензин на АЗС "Укрнафти" і ще декількох операторів економ-сегмента, хоча більшість мереж поки що не переглядали ціни на пальне.

Зокрема, середня вартість бензину А-95 і А-95+ у мережі "Укрнафти" зросла на 0,48 грн – до 54,99 грн та 57,49 грн за літр відповідно, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Крім того, на 0,50 грн за літр збільшилася вартість пального і в мережах RLS, ZOG і "Кворум-Нафта". На стільки ж зросли в ціні бензини на АЗС мереж Chipo і Green Wave, а SUNOIL підвищила цінник одразу на гривню.

У підсумку середня вартість бензину марки А-95 по Україні зросла на 0,07 грн – до 56,52 грн/л, А-95+ – на 0,09 грн (до 60,13 грн/л).

Середня вартість дизельного пального на АЗС за тиждень не змінилася і становить 52,61 грн/л.

При цьому мережі Chipo і RLS відреагували на зростання закупівельної ціни дизпалива, піднявши роздрібні ціни на 0,40-0,50 грн – до 50,83 грн і 50,30 грн відповідно. Водночас деякі мережі переглянули ціну дизелю у бік зменшення.

Ціни на бензин на АЗС протягом тижня з 17 по 24 червня

Як повідомлялося, тижнем раніше різко зросли ціни на бензин у консолідованій мережі "Приват" (бренди ANP, Avias тощо).

Автор: 

АЗС (1610) бензин (1134) ціни (3671) дизпаливо (1293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєлєнський наш народний приЗЕдент! Славімо його!
показати весь коментар
24.06.2024 19:57 Відповісти
Антимонопольний Комітет, це дійство не бачить, на чолі, з призначеним зеленським, кєроуніками??!
Так само, як і Рахункова Палата ??
показати весь коментар
24.06.2024 20:07 Відповісти
а що вони можуть побачити, якщо це - наслідки прямої дії держави через зміни у законодавстві - після повернення ПДВ на паливо знову з 7% до 20% з 1 липня... от і підіймають поступово (але покласти в кишеню онуку на морозиво теж ніхто не відміняв), аби не шокувати одразу гривень на 10...
показати весь коментар
24.06.2024 20:11 Відповісти
"аби не шокувати" - так, жабу треба варити повiльно. Так мудрий нарiд все стерпить
показати весь коментар
24.06.2024 21:58 Відповісти
Якось пох, машина давно покрилась пилом в гаражі з такими цінами.
показати весь коментар
24.06.2024 21:59 Відповісти
Попит, генератори...
показати весь коментар
24.06.2024 22:01 Відповісти
цены как в европе а зарплаты как в жопе.....молодцы!!!!!!!так всех поиметь нужно ещё постараться...
показати весь коментар
25.06.2024 09:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 