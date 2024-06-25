БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
245 2

Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса та соратників Путіна

зеленський

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій щодо 390 фізичних і 366 юридичних осіб ще на 10 років.

Відповідний указ №376/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Загалом документ містить 390 фізичних осіб та 366 компаній.

Як пише Радіо Свобода, санкції, зокрема, продовжили проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також російських чиновників і олігархів, серед яких голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, очільник банку ВТБ Андрій Костін.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У переліку підсанкційних фізосіб – також бойовик Ігор Безлер, ексватажки "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) та Павло Губарєв, а також ексочільник угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький.

Серед компаній під продовження санкцій потрапили низка підприємств на території Росії і на окупованих нею територіях України.

Зазначимо, що попередній указ про запровадження санкцій проти переважної більшості цих осіб Зеленський підписав у червні 2021 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (2576) санкції (4666) РНБО (523)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який він потужний та рішучий наш Військовий Вождь ... всі ці "фірташі" вже трясуться від переляку!
показати весь коментар
25.06.2024 10:11 Відповісти
А Пашу Фукса за що? Він же платив гроші Джуліані від імені Дуету.
показати весь коментар
25.06.2024 14:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 