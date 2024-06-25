БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада ЄС схвалила продовження захисту для українських біженців до березня 2026 року

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту для українців, які тікають від російської агресії, був запущений 4 березня 2022 року. Ухвалене сьогодні рішення продовжує його, зміни не передбачаються.

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Документ також допомагає державам-членам упорядковувати та ефективно управляти прибуттям людей.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – прокоментувала державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців зросла одразу у 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасового захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Союзу. Найбільше у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

біженці (739) мігранти (446) міграція (221) Євросоюз (5344)
чекаємо наплив експертів Німецького законодавства з підгорівшою заздрісною сракою які почнуть розповідати як кайфують українці на чужбині і які вони всі ліниві і не працьовиті підкріпляючи свої висери авторитетним "нічим". вперьооод.
показати весь коментар
25.06.2024 12:45 Відповісти
Це не панацея. Цей захист може закінчитися, а хто хоче залишитися має знайти інші шляхи і головне повністю не залежати від держави тобто не отримувати жодних виплат. Можливо на дітей малолітніх тільки дадуть і все.
показати весь коментар
25.06.2024 13:41 Відповісти
так я і не писав, що це якась панацея (щоб це не значило у вашому розумінні), я писав про інше.

А якщо цю тему розглядати то зараз є три вида біженців: ті хто вже вивчився і працює (хто раніше приїхав), ті хто ще вчиться щоб працювати (хто недавно приїхав) і ті хто не може працювати (одинокі жінки з маленькими дітьми), але всі шляхи ведуть на роботу так чи інакше. А цей час до 2026 дає можливість людям які тільки приїхали - встигнути вивчитись і знайти роботу, щоб не залежати від держави.
показати весь коментар
25.06.2024 14:10 Відповісти
Немає ніякого казкового життя за кордоном, але головне немає війни і можна спокійно жити і працювати. Так, намагаються деякі політики грати в популізм і виставити українців крайніми у всіх проблемах. Але є і адекватні, які нормально оцінюють ситуацію. Роботу нормально знайти можна, якщо організовано і дуже наполегливо шукати.

Крім того завжди можна подивитися як легко і демократично живеться в Україні людям і спокійніше сприймати складнощі власного життя в іншій країні.

П.С. Біженців нових у майбутньому хочуть відсилати в інші треті країни, яким будуть платити за утримання. Від повного прийняття такої концепції утримує тільки страх, що це буде економічно невигідно, дуже дорого і складність впровадження цього механізму. Тому мріючім виїхати після війни у якості біженців краще шукати шляхи працевлаштування чи інші.
показати весь коментар
25.06.2024 13:39 Відповісти
не розповсюджуйте чутки про треті країни, це сарафанне радіо вже трохи бісить, хтось десь щось вигадав або побачив в тіктоці, сказав іншому і через день вже пів міста це обсасують як факт...
показати весь коментар
25.06.2024 14:13 Відповісти
Це пишуть в офіційній пресі. Велика Британія, Італія вже намагаються це впровадити. Британія хоче висилати біженців у Руанду в Африку. Італія на Балкани. Я до того, що колись шлях еміграції в ЄС через біженство колись сильно обмежать і вигідніше одразу налаштуватися на проживання ЄС по роботі.

Ось і все.
показати весь коментар
25.06.2024 14:19 Відповісти
вони можуть роками про це балакати, також дуже багато популізму від лівацької опозиції.
А якщо є бажання мігрувати то звичайно треба налаштовуватись на роботу, інакше і бути не може.
показати весь коментар
25.06.2024 14:27 Відповісти

