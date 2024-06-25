Рада ЄС схвалила продовження захисту для українських біженців до березня 2026 року

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту для українців, які тікають від російської агресії, був запущений 4 березня 2022 року. Ухвалене сьогодні рішення продовжує його, зміни не передбачаються.

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Документ також допомагає державам-членам упорядковувати та ефективно управляти прибуттям людей.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – прокоментувала державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців зросла одразу у 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасового захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Союзу. Найбільше у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.