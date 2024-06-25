США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів, – ЗМІ

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги від США на загальну суму у $150 млн.

Як пише AP, очікується, що про виділення нової допомоги оголосять уже 25 червня, передає Укрінформ.

Зазначається, що українські військові отримають боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати.

За словами одного з чиновників, вони не можуть повідомити, чи є в цьому пакеті балістичні ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але наголосив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

"Поставки боєприпасів США, які будуть взяті із наявних запасів, призначені для того, щоб допомогти українським силам відбити російські атаки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у середні червня США виділили Україні $1,5 млрд допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку