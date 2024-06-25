Великі сонячні електростанції дають 3 ГВт потужності, українці могли б встановити ще 1 ГВт малих, – Держенергонагляд
Наразі великі сонячні електростанції (СЕС) щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують енергосистему України вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт потужності в енергосистемі.
Про це голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Держенергонагляду.
"Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України", – наголосив посадовець.
За його словами, наразі очікується збільшення кількості установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами.
"Держава дає максимально "зелене світло" для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта", – розповів Слободян.
Він нагадав, що дію програми "Доступні кредити 5-7-9 %" розширено на газотурбінні та газопоршневі установки, планується запровадити податкові пільги на імпорт такого обладнання.
Слободян також пообіцяв, що для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.
Очільник Держенергонагляду зауважив, що вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. І зараз мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від $5 тисяч.
Як повідомлялося, на Конференції з відновлення України у Берліні 11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.
Він нагадав, що внаслідок ворожих ударів знищено вже 9 гігават потужності. За словами президента, пік споживання енергії в Україні минулої зими становив 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Зокрема, знищено 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації.
перша батарея з'вилася років з 15 тому і натепер маю шість різних (було 7, але вумний нарід не тільки голосує за Зелю, але й не спить по ночах, "допомагаючи" ближньому ) з неболісними витратами, бо купував давно, помалу і окремими блоками, розраховуючи на невеликі потужності та енергоощадні прилади від ледламп до холодильника-телевізора.. наприклад акум lifepo4 36В 25Аг використовую і на електровелосипеді (для поїздок 150км на дачу) і для аварійних "блекаутів", вже четвертий рік..
і да.. мені давно на усе майже байдуже.. не хочете шось зробити самі для себе, користуючись чужим досвідом? - сидіть без електрики, чекаючи нового Зєлю, вже якогось іншого незеленого кольору, який наобіцяє ще чогось "прикольного" для тупорилого лохторату..
Оптимальний режим коли відключення не більше 3 годин це на зарядних станціях зі швидким зарядом сидіти. Коли більше - підключаю генератор. Але таке бувало рідко. Генератор інверторний з режимом економії і гібридний на зрідженому газі. Два балони по 40 літрів в такому режимі чуть не на всю зиму вистачає ну якщо ганяти не більше 4-6 годин на день в рідких випадках коли це дійсно потрібно.
газовий генератор з балоном є (можна і в магістраль накрайняк), перероблений спеціальним карбюратором бензиновий Віталс чи 1,2 чи 1,8кВт ще років 12 тому.. кілька років не заводжу, нема потреби...
і хто навязує, хло?
Які в тебе ще пропозиції?
Сонячна енергетика в наших широтах крім півдня... нестабільне джерело .... без додаткових балансуючих потужностей щоб тримати частоту ніяк....
Хіба чисто для себе рішення на випадок відключень... в парі з генератором... ну якщо держава не буде затримувати виплати по зеленому тарифу... то в принципі ніби нормальний бізнес
еній, на користь ахметова, вивів їх з ринку....
Ви хоч розумієте як підключається і чому не вимикається критична інфраструктура ?
Ніхто не буде тащити окрему лінію до власника СЕС 5-30кВт, це економічно недоцільно.
Ця зедержава немає коштів щоб розрахуватись за власниками(не кентами жопи припіздента) СЕС, за поставлену ее, під 20 лярдів боргів.
тому зараз хто і ставить панелі, то тільки для власного використання.
Українці сидять без світла, навіть в Києві, а на марафоні втирають, що українці мають бігати й самі шукати собі джерела світла
При цьому : " 02 квітня 2024. Протягом березня 2024 року Україна експортувала 154,1 тис. МВт·год електроенергії. Це найбільший обсяг за останні 17 місяців." https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-u-berezni-eksportuvala-**********-za-17-misiatsiv-obsiah-enerhii Джерело.
Тобто-до руйнування Трипільскої та інших ТЕС Україна рекордно за останні роки експортувала 154,1 тис МВт за місяць, а вчора за один день ціліх 4 ГВт "відгрузили" ? Щось там у вас в методичках зламалося.
А, де не проїде трактор, мають бути мисливські угіддя, а річка - має бігти, і ні в якому разі не перетворюватись на смердючу калюжу.
в своем доме котлы на 25 квт-они то же могут быть с двигателем и давать еще и 25 квт електроенергии..
Никто уже электростанции ставить не будет.