Великі сонячні електростанції дають 3 ГВт потужності, українці могли б встановити ще 1 ГВт малих, – Держенергонагляд

Наразі великі сонячні електростанції (СЕС) щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують енергосистему України вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт потужності в енергосистемі.

Про це голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Держенергонагляду.

"Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України", – наголосив посадовець.

За його словами, наразі очікується збільшення кількості установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами.

"Держава дає максимально "зелене світло" для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта", – розповів Слободян.

Він нагадав, що дію програми "Доступні кредити 5-7-9 %" розширено на газотурбінні та газопоршневі установки, планується запровадити податкові пільги на імпорт такого обладнання.

Слободян також пообіцяв, що для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

Очільник Держенергонагляду зауважив, що вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. І зараз мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від $5 тисяч.

Читайте також: Зеленський: Рішенням Ставки доручили спростити встановлення сонячних панелей для громадян

Як повідомлялося, на Конференції з відновлення України у Берліні 11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

Він нагадав, що внаслідок ворожих ударів знищено вже 9 гігават потужності. За словами президента, пік споживання енергії в Україні минулої зими становив 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Зокрема, знищено 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації.