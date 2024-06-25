БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 369 87

Великі сонячні електростанції дають 3 ГВт потужності, українці могли б встановити ще 1 ГВт малих, – Держенергонагляд

сэс

Наразі великі сонячні електростанції (СЕС) щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують енергосистему України вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт потужності в енергосистемі.

Про це голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Держенергонагляду.

"Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України", – наголосив посадовець.

За його словами, наразі очікується збільшення кількості установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами.

"Держава дає максимально "зелене світло" для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта", – розповів Слободян.

Він нагадав, що дію програми "Доступні кредити 5-7-9 %" розширено на газотурбінні та газопоршневі установки, планується запровадити податкові пільги на імпорт такого обладнання.

Слободян також пообіцяв, що для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

Очільник Держенергонагляду зауважив, що вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. І зараз мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від $5 тисяч.

Читайте також: Зеленський: Рішенням Ставки доручили спростити встановлення сонячних панелей для громадян

Як повідомлялося, на Конференції з відновлення України у Берліні 11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

Він нагадав, що внаслідок ворожих ударів знищено вже 9 гігават потужності. За словами президента, пік споживання енергії в Україні минулої зими становив 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Зокрема, знищено 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації.

Автор: 

СЕС (88) електроенергія (4356) сонячна енергетика (251) відключення світла (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
5кВт панелей взимку у хмарний день (зрозуміло, панелі мають бути без снігу) згенерують мІнімум 0.3кВт*6годин=1.8кВт - вистачить на ТБ, інтернет, освітлення, циркуляційний насос.. звісно, усе енергоефективне..
показати весь коментар
25.06.2024 14:00 Відповісти
+10
..продавець "тих самих станцій" не закликав би владу "країни мрії" мародера Зєлєнскага якнайдешевше-пособівартості давати чи продавати "кіловат - у кожну хату"..
перша батарея з'вилася років з 15 тому і натепер маю шість різних (було 7, але вумний нарід не тільки голосує за Зелю, але й не спить по ночах, "допомагаючи" ближньому ) з неболісними витратами, бо купував давно, помалу і окремими блоками, розраховуючи на невеликі потужності та енергоощадні прилади від ледламп до холодильника-телевізора.. наприклад акум lifepo4 36В 25Аг використовую і на електровелосипеді (для поїздок 150км на дачу) і для аварійних "блекаутів", вже четвертий рік..
і да.. мені давно на усе майже байдуже.. не хочете шось зробити самі для себе, користуючись чужим досвідом? - сидіть без електрики, чекаючи нового Зєлю, вже якогось іншого незеленого кольору, який наобіцяє ще чогось "прикольного" для тупорилого лохторату..
показати весь коментар
25.06.2024 15:27 Відповісти
+7
Давайте безпроцентные кредиты на установку СЭС частникам. Будет много желающих
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що з ними робити зимою? Вгепати купу грошей щоб що?
показати весь коментар
25.06.2024 13:49 Відповісти
ще літо дожити потрібно..
показати весь коментар
25.06.2024 13:53 Відповісти
5кВт панелей взимку у хмарний день (зрозуміло, панелі мають бути без снігу) згенерують мІнімум 0.3кВт*6годин=1.8кВт - вистачить на ТБ, інтернет, освітлення, циркуляційний насос.. звісно, усе енергоефективне..
показати весь коментар
25.06.2024 14:00 Відповісти
Ви часом не продавець тих самих станцій? Бо оте все що воно нагенерує піде в першу чергу на сам інвертор. По друге у акумів ресурс не безкінечний і часто набагато гірший від заявленого. І ця вся херня в результаті не окупить себе ніколи. Можливо має сенс коли ти мільйонер і ставиш собі поляну тих панелей з автоматичним скеруванням на сонце плюс маєш раба в наймі який їх буде чистити і обслуговувати чуть не кожен день.
показати весь коментар
25.06.2024 14:19 Відповісти
Тут справа не в окупаємості наразі ,а у виживанні. В кого є гроші і не хоче сидить без світла, чи на малих підприємствах..
показати весь коментар
25.06.2024 14:29 Відповісти
В кого є гроші той поставить собі потужний газовий генератор і не поротиме херні з цими станціями.
показати весь коментар
25.06.2024 14:43 Відповісти
Я б за газ не був так впевнений у наступному році.
показати весь коментар
26.06.2024 15:04 Відповісти
Це так. Не знаю, повивчав питання, нахорошому гібридному інверторі і LiFePo4 батарейках схема доволі непогана. Навіть якщо заряджати це все потім тим же генератором при повних блекаутах. Ну а десяток сонячних панелей в схемі лишніми не будуть звісно ж і дадуть зимою хочь щось. Але коштує це все зараз для 90% населення непідйомні гроші. Хіба що самому все поступово городити, збирати в купу. І всеодно буде дорого
показати весь коментар
26.06.2024 16:05 Відповісти
Але нажаль 80% українців живуть у містах. У квартирі генератор не поставишь. А чим заряджати? За 2 година, що світло дають, не встигне через інвертор..
показати весь коментар
27.06.2024 04:15 Відповісти
У квартирах і сонячні панелі не поставиш. Хіба якісь огризки на балконі.
показати весь коментар
27.06.2024 09:20 Відповісти
В кого є гроші, той з***вся.
показати весь коментар
25.06.2024 17:34 Відповісти
Гроші і зв'язки. Самі гроші нічого не вирішують. Без знайомств вас за 10 тисяч доларів тільки до найглибшого місця в Тисі доведуть.
показати весь коментар
26.06.2024 15:05 Відповісти
..продавець "тих самих станцій" не закликав би владу "країни мрії" мародера Зєлєнскага якнайдешевше-пособівартості давати чи продавати "кіловат - у кожну хату"..
перша батарея з'вилася років з 15 тому і натепер маю шість різних (було 7, але вумний нарід не тільки голосує за Зелю, але й не спить по ночах, "допомагаючи" ближньому ) з неболісними витратами, бо купував давно, помалу і окремими блоками, розраховуючи на невеликі потужності та енергоощадні прилади від ледламп до холодильника-телевізора.. наприклад акум lifepo4 36В 25Аг використовую і на електровелосипеді (для поїздок 150км на дачу) і для аварійних "блекаутів", вже четвертий рік..
і да.. мені давно на усе майже байдуже.. не хочете шось зробити самі для себе, користуючись чужим досвідом? - сидіть без електрики, чекаючи нового Зєлю, вже якогось іншого незеленого кольору, який наобіцяє ще чогось "прикольного" для тупорилого лохторату..
показати весь коментар
25.06.2024 15:27 Відповісти
Тоді ок) Ну в мене немає скільки часу щоб городити це все самостійно. А з батаремями в мене нажаль негативний досвід при правильній експлуатації і зберіганні. За рік батареї перетворилася в гарбуз. При тому що слідкував щоб не було глибокого розряду. По сонячних панелях опираюсь на відгуки реальних власників сусідів і тд. Взимку толку нуль. Так, на роутери вистачить звісно.
Оптимальний режим коли відключення не більше 3 годин це на зарядних станціях зі швидким зарядом сидіти. Коли більше - підключаю генератор. Але таке бувало рідко. Генератор інверторний з режимом економії і гібридний на зрідженому газі. Два балони по 40 літрів в такому режимі чуть не на всю зиму вистачає ну якщо ганяти не більше 4-6 годин на день в рідких випадках коли це дійсно потрібно.
показати весь коментар
25.06.2024 15:44 Відповісти
інверторний генератор weekender950 "помер" за один сезон (грубо - десь 100 мотогодин+-) п'ять років тому, коли дешевше було купити його замість lifepo4 акумів на велосипед.. вєлік тоді у мене був справжній гібрид-франкенштейн: бензиновий генератор плюс електродвигун велосипеда, без акумів взагалі, через звичайний блок живлення 220-36В, бака 2.4л вистачало на 150км.. на наступний сезон, як генератор здох, вже поставив акум і нема проблем досі..
газовий генератор з балоном є (можна і в магістраль накрайняк), перероблений спеціальним карбюратором бензиновий Віталс чи 1,2 чи 1,8кВт ще років 12 тому.. кілька років не заводжу, нема потреби...
показати весь коментар
25.06.2024 16:04 Відповісти
Ну в мене Könner&Söhnen інверторний гібрид. Наче працює ок. Відганяв уже 200+ годин
показати весь коментар
25.06.2024 17:50 Відповісти
У квартирі, мабуть, таке не можна використовувати
показати весь коментар
26.06.2024 15:06 Відповісти
У квартирі генератор взагалі не можна використовувати. Навіть якщо винести на вулицю. Там є норми розміщення і якщо шум ще якось можна буде терпіти то викиди СО на невдалому протязі можуть закінчитися дуже погано. Як для власника так і для сусідів найближчих.
показати весь коментар
26.06.2024 16:02 Відповісти
Обычно используют литий железо фосфатные батареи с ограничителем переразряда. Они больше 2000 циклов выдерживают
показати весь коментар
25.06.2024 17:14 Відповісти
Та от останній місяць вже вивчаю тему LiFePo4, BMS, балансира і тд. І як то все грамотно з інвертором поєднати.
показати весь коментар
25.06.2024 17:46 Відповісти
За грудень 2023 року ДСЕС 30кВт дала 814,99кВт електроенергії, тобто 1кВт встановленої потужності дав 26,29кВт. Для "підтримки штанів" повинно вистачити 5-6 кВт панелей. І це без автоматичного скерування і без раба.
показати весь коментар
25.06.2024 17:26 Відповісти
Десь так. Єдине що - додатковий інвертор з постійного на перемінний треба ставити, і хоча б 4 акумулятори на сумарних 2 кВт. По грошах трохи напряжно - 3,5-4 тис. баксів, але інших варіантів не багато. На генераторі на бензині теж недешево сидіти якщо 92/95-й ще до 70-80 грн. піднімуть.
показати весь коментар
25.06.2024 14:21 Відповісти
Є генератори які сертифіковані для використання на природному газі. Не зрідженому. Звеш газовщиків, підключаєш в магістраль і не так вже і дорого це все. Точно дешевше сонячних панелей які в зимку просто нуль.
показати весь коментар
25.06.2024 14:45 Відповісти
І коштуватиме це щастя 50 тис грн самі панелі +інвертор, контролер, проводка, аккум, ще 50 тис грн. Разом 100К. При умові, що монтаж зробите самостійно. І матимите взимку 300 Вт, і то не факт. Коли стоїть свинцове зимове небо, а таких зимою 25 днів на місяць, то панелі можіть за день взагалі нічого не виробити. По факту не вистачить навіть для безперебійної роботи холодильника.
показати весь коментар
25.06.2024 15:07 Відповісти
Наxєра тобі взимку xолодильник?
показати весь коментар
25.06.2024 15:43 Відповісти
А зимою ветрогенерацію європейці пропонують ставити...Наші поки відмовчуються.. Ахметов планую ветряки ставить, але це рік треба
показати весь коментар
25.06.2024 14:28 Відповісти
поставити-то можна, і, мабуть, врешті-решт треба, проте це ніяк не допоможе українській енергетиці перезимувати, а також не вирішить проблему енергодефіциту у вечірні години.
показати весь коментар
25.06.2024 13:52 Відповісти
це так. швидко нічого не робиться, іде війна.. але робити щось потрібно..
показати весь коментар
25.06.2024 13:57 Відповісти
а може і далі неНачасі?)
показати весь коментар
25.06.2024 15:50 Відповісти
Навались, граждане. Будет вам то же, что с электроотоплением: когда его стало в стране приятно много, задрали цены на электричество. Думаю, будущей зимой его вообще хер кто включит.
показати весь коментар
25.06.2024 13:53 Відповісти
Ну морози взимку якраз у ясну погоду, коли антіциклон. Вироботка йде, не така, як влітку, але 50% від літньої дає. Кут панелей ставити побільше, аби сніг не затримувався. Якщо на землю ставити, то взагалі щіткою можна сніг знімати.
показати весь коментар
25.06.2024 13:54 Відповісти
При желании монтируется система подогрева панелей. Берут кабель для тёплого пола , и клеят его снизу панели на фольгированный скотч.
показати весь коментар
25.06.2024 17:24 Відповісти
Нам нав'язують цю зелену енергетику, яка недостатньо ефективна
показати весь коментар
25.06.2024 13:57 Відповісти
а яка ефективна достатньо? напевно ніяка..
і хто навязує, хло?
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Ядерна найефективніша, теплова не залежить від погоди
показати весь коментар
25.06.2024 14:04 Відповісти
Теплову кацапи вже роздолбали, по розподільчим підстанціям біля АЕС і високовольтним ЛЕП якраз зараз іпашать. Без підстанції АЕС треба зупиняти.
Які в тебе ще пропозиції?
показати весь коментар
25.06.2024 14:10 Відповісти
Без підстанцій всерівно прийдеться зупинити...

Сонячна енергетика в наших широтах крім півдня... нестабільне джерело .... без додаткових балансуючих потужностей щоб тримати частоту ніяк....

Хіба чисто для себе рішення на випадок відключень... в парі з генератором... ну якщо держава не буде затримувати виплати по зеленому тарифу... то в принципі ніби нормальний бізнес
показати весь коментар
25.06.2024 14:24 Відповісти
Ветряки треба ставити на зиму...
показати весь коментар
25.06.2024 14:30 Відповісти
ще краще - термоядерна..
показати весь коментар
25.06.2024 14:12 Відповісти
Ще 25 років почекай...(с)
показати весь коментар
25.06.2024 14:31 Відповісти
...казали нам 25 років тому
показати весь коментар
25.06.2024 14:38 Відповісти
Ставити вдома маленьку чикагську дровітню?
показати весь коментар
25.06.2024 15:32 Відповісти
Давайте безпроцентные кредиты на установку СЭС частникам. Будет много желающих
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Короче виживайте хто як може ..владі важливіше продати атомну електрику в европу
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Де придбати місячні панелі? Такі, щоб ввечері та вночі працювали
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
на місяці..
показати весь коментар
25.06.2024 14:01 Відповісти
Ви будете сміятися, але за травень прийшов акт, в якому вказано, що з 23.00 до 4.00 в мене згенеровано 15 кВт. . Мені навіть за них заплатили по 1,25грн!!!
показати весь коментар
25.06.2024 17:39 Відповісти
Ставили собі сонячні панелі, але якийсь геній, на користь ахметова, вивів їх з ринку....
показати весь коментар
25.06.2024 14:00 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
показати весь коментар
25.06.2024 14:03 Відповісти
Можемо встановити. Давайте панелі. Що? За свій рахунок? А не пішли би ви....?
показати весь коментар
25.06.2024 14:14 Відповісти
то сиди в темряві, жди, що хтось свічку подасть.
показати весь коментар
25.06.2024 14:42 Відповісти
А ти прямо кинувся собі панелі встановлювати. Не сміши. А мені іх де встановити? На балконі 6 поверху?
показати весь коментар
25.06.2024 15:06 Відповісти
Аналогічно з паном Gary хочу вас запитати де ж ставити панелі наприклад і мені на ненависному 5-му поверсі? Ато уж надто красиво ви говорите
показати весь коментар
25.06.2024 15:47 Відповісти
На 5 поверсі рекомендую інвертор зарядний пристрій і акумулятор без сонячних панелей. Світло є заряджаєм акум з розетки, світла немає, беремо електрику з акума. По бідності можна навіть зняти акум з свого автомобіля, або із сусідського.
показати весь коментар
25.06.2024 16:00 Відповісти
не знаю в 22 році відмовився від цієї ідеї щось гелевий акум дуже грівся (я в тому не сильний експерт тож розбиратись не став) купив кіловатну зарядну станцію і на котел з роутером і холодильник хватає
показати весь коментар
25.06.2024 16:08 Відповісти
С автомобильным акумом толку не особо много . !00 Ач на много не хватит , если учесть тот момент что с акума кислотного можно взять 50% , чтоб он не быстро помер. А заряжаться такой акум будет долго. Надо ставить LifePo4 акум , он быстро заряжается , и можетразряжаться на 80% без последствий. Но тут ценник крепкий на такие акумы
показати весь коментар
25.06.2024 17:35 Відповісти
LifePo4 згоден. Не обов'язково одразу за 12-15 тис грн брати 100А LifePo4 акумулятор. Тим більше,що можуть надурити і всунути беушне барахло під видом нового. Можна збирати з окремих модулів. Ціна одного 12 вольтового LifePo4 модуля близько 1000 грн. Появилась вільна тисяча гривень, докупив трохи ампер годин, зміцнив свою енергонезалежність. Термін придатності в них до 15 років, на відміну від свинцових 2-3 роки.
показати весь коментар
25.06.2024 17:52 Відповісти
Как по мне , акум долже иметь возможность ондать 4-6 кВт , это даст возможность относительно номально, просидень на акуме сутки. Если стоит отопление с насосом , то без электрики котёл станет, и следовательно есть опасение разморозить систему . Да и не известно по сколько часов зимой будет электричество .Если по 4 часа в сутки , то с меньшим акумом будут сложности. Хотя всё зависит тот конкретного потребления и потребностей.
показати весь коментар
25.06.2024 18:06 Відповісти
Насос на котлі споживає 50 Вт. Тобто 20 годин на 1 кіловаті. А за 20 годин по любому день настане і почнуть працювати сонячні панелі.
показати весь коментар
25.06.2024 18:11 Відповісти
В Германии в прошлом году рост СЕС составил 85% за ГОД, СЕС в Германии дают 14 мегават .У меня зимой был случай , солнечные панели давали БОЛЬШЕ наминала . Не на много , на 300ват , но давали.
показати весь коментар
25.06.2024 18:20 Відповісти
Вы уроды, на Трипольской ТЭЦ работал в последние год один блок из пяти на 300 мегаватт (0,3Гвт). А вы всё про 9Гвт втираете пи*дары и бестолково клацаете высоковольтными роз"еднувачами, у которых срок службы очень не высокий
показати весь коментар
25.06.2024 14:16 Відповісти
Дебіли при владі, на усіх галузях - катастрофа в країні.
показати весь коментар
25.06.2024 15:19 Відповісти
У зелених багато вітру в голові..ось вам джерело зеленої електрики в ночи та взимку
показати весь коментар
25.06.2024 14:44 Відповісти
краще їх спалювати, і паром крутити турбіну генератора.
показати весь коментар
25.06.2024 18:07 Відповісти
Ви ставте ,а вони за відкати за кордон атомну продають ,щоб Шольц ще раз подякував.
показати весь коментар
25.06.2024 15:03 Відповісти
Самий цирк, що довбойоби з ДТЕКУ... вимикають (!) для своїх стабілізацій будинки з СЕС, які б могли віддавати надлишок енергії в мережу. Їм вже не раз про це писали, як з гуся вода. То це так вони борять дефіцит? Хтонічні дебіли.
показати весь коментар
25.06.2024 15:18 Відповісти
раз така розумна, куди там інженерам рижого, то запатентуй ідею як вимкнути світло в населеному пункті чи районі і залишити його у власника СЕС...
показати весь коментар
25.06.2024 15:30 Відповісти
Я як НЕ вимикають критичну інфраструктуру і будинки тих, хто заніс на лапу ДТЕКу? Отак і СЕС хай не вимикають, особливо великі. СЕС з великою потужністю повинні бути прирівняні до критичної інфраструктури.
показати весь коментар
25.06.2024 15:32 Відповісти
великі це які 50 кВт ?
Ви хоч розумієте як підключається і чому не вимикається критична інфраструктура ?
Ніхто не буде тащити окрему лінію до власника СЕС 5-30кВт, це економічно недоцільно.
Ця зедержава немає коштів щоб розрахуватись за власниками(не кентами жопи припіздента) СЕС, за поставлену ее, під 20 лярдів боргів.
тому зараз хто і ставить панелі, то тільки для власного використання.
показати весь коментар
25.06.2024 15:38 Відповісти
Ви неправі.
показати весь коментар
25.06.2024 17:31 Відповісти
А в чому він не правий? Усі совкові підключення приватного сектору досить типові. Йде лінія від трансформатора по вулиці з умовними 50 будинками. Один з цих 50 має СЕС, яка щось там генерує. Яким чином не відключати 49 інших? Тільки тягнути окрему лінію від трансформатора до цього будинку. Чи буде цим хтось займатись? Звісно ні. І це я зараз сказав про одну вулицю с одним трансформатором. А ніхто окремо не бігає їх вимикати. Вимикають цілими селами. Тому як відокремити 5 будинків з 500?
показати весь коментар
26.06.2024 10:23 Відповісти
Все як завжди, нарід сам має якось викручуватись, то нахолери така держава і влада взагалі здались.
показати весь коментар
25.06.2024 15:31 Відповісти
Це тому вчора 4 гвт відгрузили до Румунії?

Українці сидять без світла, навіть в Києві, а на марафоні втирають, що українці мають бігати й самі шукати собі джерела світла
показати весь коментар
25.06.2024 15:45 Відповісти
А що жарт з *********** паличками виявився не таким і жартом
показати весь коментар
25.06.2024 15:48 Відповісти
"Це тому вчора 4 гвт відгрузили до Румунії?"
При цьому : " 02 квітня 2024. Протягом березня 2024 року Україна експортувала 154,1 тис. МВт·год електроенергії. Це найбільший обсяг за останні 17 місяців." https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-u-berezni-eksportuvala-**********-za-17-misiatsiv-obsiah-enerhii Джерело.
Тобто-до руйнування Трипільскої та інших ТЕС Україна рекордно за останні роки експортувала 154,1 тис МВт за місяць, а вчора за один день ціліх 4 ГВт "відгрузили" ? Щось там у вас в методичках зламалося.
показати весь коментар
25.06.2024 16:02 Відповісти
154.1 тис МВт за місяць - це 154 ГВТ або більше 5 ГВт в день. Потужність ТЕС використовувалася не повністю - на багатьох станціях працювала обмежена кількість блоків, багато перебувало в режимах консервації. На тій же Зміївській інколи працювало пару блоків з десяти. ТЕЦ-5 теж працювала не на повну потужність. Десь бачив сайт, на якому видно по кожній станції працюючі або зупинені блоки. Не пам"ятаю просто,яле я думаю - при бажанні можна знайти.
показати весь коментар
25.06.2024 17:59 Відповісти
Це було, коли усі підконтрольні нам реактори аес працювали, усі тес та гес були цілі і генерували. А зараз, коли майже усі тес та гес знищено, коли багато реакторів на плановому обслуговуванні-тобто не працюють, коли уся країна по півдоби сидить без світла-ви виріте у те, що Україна може за одну добу експортувати 4 ГВт і це ніхто не помітить ?
показати весь коментар
25.06.2024 23:09 Відповісти
На https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/ LANCE | FIRMS бачив пожежу на підстанції між Жидачевим та Ходорівим, можливо скидали на вільні мережі,... Х.З.
показати весь коментар
25.06.2024 23:41 Відповісти
А, гектар під тим непотрібом дає 10 тон зерна. На гектарі розміщується ядерний блок. Військовому цвинтарю, чомусь, гектари не дають.
показати весь коментар
25.06.2024 17:00 Відповісти
В Дніпропетровській області бачив СЕС на не зовсім придатній для обробітку землі. При бажанні завжди можна знайти нейгіддя для СЕС. Також навіть до цього часу існують подекуди греблі колишніх міжколгоспних ГЕС, закинутих у 60-70 роках (в 50-х ще працювали). Інколи їх відновлюють. Ане не всюди. А це могло б задіяти ресурс, закладений в маленьких річках.....
показати весь коментар
25.06.2024 18:02 Відповісти
Так, зараз багато не зовсім придатної землі, у Бахмуті, наприклад. Наступними центрами утилізації китайського непотрібу мають стати руїни Донецька та інших ватних районів.
А, де не проїде трактор, мають бути мисливські угіддя, а річка - має бігти, і ні в якому разі не перетворюватись на смердючу калюжу.
показати весь коментар
26.06.2024 00:00 Відповісти
у меня рядом в Краматорске газовая котельная .там просто сжигают газ.А ведь он может гореть в двигаетеДВС и крутить Динамо.то же тепло и ПЛЮС БЕСПЛАТНО 10000КВТ электроенергии !!!!!!Без солнцы,ветра и т д
в своем доме котлы на 25 квт-они то же могут быть с двигателем и давать еще и 25 квт електроенергии..
показати весь коментар
25.06.2024 21:13 Відповісти
Хотів встановити 1кВт для своєї оселі. Поки хабаря в Терористичне Обленерго не занесеш, доти технічної можливості не буде. Країна для покидьків і бандитів.
показати весь коментар
25.06.2024 21:16 Відповісти
а зачем обращаться ?после счетчика все твое.
показати весь коментар
25.06.2024 21:26 Відповісти
Государство за солнечную электроэнергию с производителями рассчитывается кое-как.
Никто уже электростанции ставить не будет.
показати весь коментар
25.06.2024 21:57 Відповісти
ахрененная идея, напродавать солнечных станций и выключать их на половину светового дня, как сейчас это делает сумыоблэнерго. ублюдки отключают генерацию, когда дефицит электричества. наше село днем выдает в сеть больше чем потребляет само, видимо, выгоднее купить в европе дороже чем зеленый тариф
показати весь коментар
26.06.2024 07:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 