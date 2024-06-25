"Нафтогаз" сплатив державі 12 мільярдів гривень дивідендів за минулий рік

НАК "Нафтогаз України" 25 червня перерахував до державного бюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків за 2023 рік.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає liga.net.

"Нафтогаз" сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року", – зазначив він у коментарі виданню.

Раніше повідомллося, що НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатить до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.

Розмір дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи "Нафтогаз", що належить акціонерам компанії. Згідно з розпорядженням уряду, виплату дивідендів НАК "Нафтогаз України" мала провести не пізніше 30 липня 2024 року.

Читайте також: Оператор ГТС сплатить рекордні в історії компанії дивіденди. Перші 5 мільярдів вже перерахували в бюджет

Як повідомлялося, раніше "Нафтогаз" повідомляв, що чистий консолідований прибуток Групи у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

При цьому у червні "Укрнафта" сплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів, а оператор нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" - 5,29 мільярда гривень.