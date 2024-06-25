БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 806 3

Експорт українських хлібобулочних кондитерських виробів зріс на 40%. Які країни купували найбільше?

печиво

Україна у 2023 році експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на $213 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2022 році.

У натуральному вираженні експорт цієї продукції минулого року зріс на 29% – до 89 тис. тонн, повідомляє Українська Асоціація Аграрного Експорту із посиланням на дані Державної митної служби.

Основним споживачем хлібобулочних солодощів вітчизняного виробництва у 2023 році був Європейський Союз, який імпортував цієї продукції на $122 млн або на 57% від всієї вартості.

Головними покупцями хлібобулочних солодощів з України торік стали:

  • Румунія – 14 тис. тонн;
  • Польща – 14 тис. тонн;
  • Молдова – 10 тис. тонн;
  • Латвія – 5 тис. тонн;
  • Німеччина – 5 тис. тонн;
  • Грузія – 4 тис. тонн;
  • Литва – 4 тис. тонн;
  • Болгарія – 3 тис. тонн;
  • Азербайджан – 3 тис. тонн.

Крім того, значні за обсягами поставки здійснювались до США, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Китаю, ОАЕ, Лівії.

Товарна структура експорту кондитерських виробів з борошна торік складалась переважно з солодкого сухого печива (32 тис. тонн), вафель (31 тис. тонн), сухарів і грінок (6 тис. тонн) пряників (4 тис. тонн), сухого печива (3 тис. тонн).

Таким чином, Україні вдається зберегти власні позиції в межах 30-го місця глобального рейтингу експортерів цієї групи солодощів.

Від початку 2024 року експорт хлібобулочних солодощів продовжує збільшуватися у натуральному та грошовому виразі: у січні-березні їх експорт досяг приблизно 25 тис. тонн, що на третину перевищило обсяги за перші три місяці 2023 року, при вартості у майже $62 млн (+ 43 %). Найбільшими покупцями в цьому сегменті, як і раніше, виступають Румунія, Польща і Молдова, забезпечуючи українським компаніям понад третину валютного виторгу.

Як повідомлялося, протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували – на $16,8 млрд, свідчать дані Митної служби.

Автор: 

продукти (822) цукор (273) експорт (3941)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне ,що кондитерських.це перемога!👍
показати весь коментар
25.06.2024 16:41 Відповісти
Ну Гетьману ж треба десь заробляти, щоб донатити та закуповувати техніку для ЗСУ
показати весь коментар
25.06.2024 17:06 Відповісти
Ні, ми вже на першому місті в світі по зализуванню царської сраки підлеглими та іншими "позивними" клоунами та мутрим нарідом. Вже і рашку випередили в цьому питанні.
Так що радійте, а то я так розумію - клятий Порошенко і тут вам не дає життя
показати весь коментар
25.06.2024 17:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 