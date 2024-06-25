Експорт українських хлібобулочних кондитерських виробів зріс на 40%. Які країни купували найбільше?

Україна у 2023 році експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на $213 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2022 році.

У натуральному вираженні експорт цієї продукції минулого року зріс на 29% – до 89 тис. тонн, повідомляє Українська Асоціація Аграрного Експорту із посиланням на дані Державної митної служби.

Основним споживачем хлібобулочних солодощів вітчизняного виробництва у 2023 році був Європейський Союз, який імпортував цієї продукції на $122 млн або на 57% від всієї вартості.

Головними покупцями хлібобулочних солодощів з України торік стали:

Румунія – 14 тис. тонн;

Польща – 14 тис. тонн;

Молдова – 10 тис. тонн;

Латвія – 5 тис. тонн;

Німеччина – 5 тис. тонн;

Грузія – 4 тис. тонн;

Литва – 4 тис. тонн;

Болгарія – 3 тис. тонн;

Азербайджан – 3 тис. тонн.

Крім того, значні за обсягами поставки здійснювались до США, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Китаю, ОАЕ, Лівії.

Товарна структура експорту кондитерських виробів з борошна торік складалась переважно з солодкого сухого печива (32 тис. тонн), вафель (31 тис. тонн), сухарів і грінок (6 тис. тонн) пряників (4 тис. тонн), сухого печива (3 тис. тонн).

Таким чином, Україні вдається зберегти власні позиції в межах 30-го місця глобального рейтингу експортерів цієї групи солодощів.

Від початку 2024 року експорт хлібобулочних солодощів продовжує збільшуватися у натуральному та грошовому виразі: у січні-березні їх експорт досяг приблизно 25 тис. тонн, що на третину перевищило обсяги за перші три місяці 2023 року, при вартості у майже $62 млн (+ 43 %). Найбільшими покупцями в цьому сегменті, як і раніше, виступають Румунія, Польща і Молдова, забезпечуючи українським компаніям понад третину валютного виторгу.

Як повідомлялося, протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували – на $16,8 млрд, свідчать дані Митної служби.