Як майбутнім водіям скласти теоретичний іспит. Поради від МВС

Із початку року сервісні центри МВС провели понад 291 тисячу теоретичних іспитів на отримання водійського посвідчення, з них 34 тисячі за самопідготовкою. Третина тих, хто самостійно готуються, складає теоретичний іспит з першого разу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У міністерстві пояснили, що у кандидата у водії є два варіанти, як освоїти теоретичну частину: в акредитованій автошколі чи самостійно.

Як самостійно підготуватися по теоретичного іспиту

Якщо майбутній керманич освоює матеріал самостійно, він має вивчити правила дорожнього руху та інші питання відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв.

Можна скористатися онлайн-тренажером для перевірки знань правил дорожнього руху. Він містить всі питання, що будуть на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС. Програма дозволяє вивчати матеріал за темами.

Також можна потренуватися в режимі реального іспиту: дається 20 запитань, які потрібно пройти за 20 хвилин. Якщо людина неправильно відповіла, можна подивитися відповідь. Це допоможе краще засвоїти теоретичну частину на конкретних прикладах із екзаменаційних білетів.

Після цього готуємося складати теоретичний іспит. Для цього спочатку потрібно взяти талон на складання теоретичного іспиту онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС.

Читайте також: Як обміняти електронні документи водія: інструкція від МВС

Із собою потрібно мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

У МВС радять прийти за 15 хвилин до вказаного часу у талоні. Якщо майбутній водій готувався до іспиту за самопідготовкою, про це потрібно повідомити адміністратора.

Як відбувається складання теоретичного іспиту

Іспит проводять у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ. Перед початком та впродовж іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face ID. У приміщенні встановлені відеокамери. Тому отримати підказку чи підглянути відповідь неможливо.

За 20 хвилин потрібно дати відповідь на 20 запитань, допускається лише 2 помилки.

Якщо не склали теоретичний іспит, то наступна спроба скласти буде можлива не раніше, ніж через 10 днів. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Читайте також: Більше без "У": В Україні змінили маркування навчальних авто

У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання.

Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній водій складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.