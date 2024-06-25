В Україні з’явиться ще один державний банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції щодо стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, серед яких і "Мотор-Банк".

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.

"В Україні тепер на один державний банк більше", – зазначила вона, проілюструвавши допис світлиною "Мотор Банку".

У коментарях під дописом вона уточнила, які активи Богуслаєва були стягнуті:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмін.будівлі);

майнові права на торговельні марки;

корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму $12,59 млн, 236 тис. євро, 3,2 млн рублів, 105,5 млн грн (у загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Зазначимо, що "Мотор-Банк" стане сьомим державним банком. Наразі державі належать "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк" та PIN банк.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.