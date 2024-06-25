БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 701 18

Санкції працюють: Росіян попередили про зростання цін на техніку на 20%

путин,тв,пропаганда

Ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти російського "аналога SWIFT" – "Системи передачі фінансових повідомлень центробанку РФ (СПФП).

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на місцевих торговців.

"Йдеться про розрахунки за всі товари та навіть послуги, оскільки і логістика розраховується через банки", – пояснила керівниця російського митно-логістичного брокера КВТ Юлія Шльонська. За її словами, це призведе до зменшення кількості схем для розрахунків за імпортні товари та їх подорожчання.

Досі СПФП працювала "оперативно і без збоїв, гідно забезпечуючи оплати до дружніх країн, особливо через дочірні європейські банки", розповів радник російської юрфірми Verba Legal Марат Самарський.

Якщо ж іноземні банки, підключені до СПФП, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% та подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії, прогнозує старший партнер логістичної компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло. Він нагадав, що через проблеми з платежами імпорт із Китаю вже впав на 11%, а з Туреччини – на 33%.

У разі проблем із СПФП великим дистриб'юторам техніки та електроніки доведеться співпрацювати з банками-посередниками, які піднімуть комісію з 1-2% до 5-6%, додає засновник російського бренду побутової техніки Jacky's Гусейн Іманов.

"Швидше за все, невеликі постачальники техніки не зможуть вийти на адекватну маржинальність бізнесу і просто закриють свої організації", – вважає він.

Крім зростання вартості у вересні-жовтні можуть початися проблеми з наявністю практично всієї електроніки та побутової техніки, каже Іманов.

"Компанії вже зараз стикаються з проблемами щодо оплати з третіми країнами, що матиме відкладений ефект", – пояснив він.

У російській компанії "Марвел-Дистрибуція" підтвердили, що санкції, спрямовані на заборону використання СПФП, можуть призвести до здорожчання техніки на 5-10%. Інше джерело видання серед постачальників електроніки прогнозує менше підвищення цін – на 1-3%.

Читайте також: Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти РФ. Що він передбачає

Як повідомлялося, у межах 14-го санкційного пакету ЄС заборонив своїм компаніям, що не працюють у Росії, використовувати "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії. 

Російський центробанк створив власний "аналог SWIFT" ще у 2014 році після перших антиросійських санкцій за анексію Криму. Тоді РФ почала створювати альтернативну фінансову інфраструктуру, яка мала забезпечити проведення платежів у разі серйозніших санкцій. Після початку повномасштабної війни її довелося робити основною: з жовтня 2023 російські банки зобов'язані проводити всі внутрішні платежі через СПФП.

За даними центробанку РФ, станом на початок 2024 року року у СПФП було 556 російських та іноземних користувачів. З них 159 іноземних із 20 країн, включаючи 58 банків, у тому числі з Китаю, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.

Автор: 

росія (14942) санкції (4666) ціни (3671) Євросоюз (5344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Судячи з наших цін, на нас також накладено санкції
показати весь коментар
25.06.2024 18:49 Відповісти
+7
Скільки рашистського спама за останні роки в фейсбук, накшталт "как харашьо била в савєцкам саюзє....:
Так що не бачу взагалі потреби в техніці. Нащо вона їм??? Щьоти, дискові телехвони, пижикові шапки, трікошки, рюмошна за рогом, відпочинок в обісцяній Анапі замість Шармів, Хургад, Анталій. Нехай отримують, що хотіли.
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
+2
Маловата!
Маловата будет ! 😂👍
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки рашистського спама за останні роки в фейсбук, накшталт "как харашьо била в савєцкам саюзє....:
Так що не бачу взагалі потреби в техніці. Нащо вона їм??? Щьоти, дискові телехвони, пижикові шапки, трікошки, рюмошна за рогом, відпочинок в обісцяній Анапі замість Шармів, Хургад, Анталій. Нехай отримують, що хотіли.
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
Дисковий телефон у мене не працює кілька років - бомжі в подвалє мєдні провода покрали... суки!

"Почта, телеграф, тєлєфон" - це з минулого життя, соціалізму з чєловєчєскім ліцом.... ужас, ужас, ужас ! 😂
показати весь коментар
25.06.2024 18:51 Відповісти
Таке кажуть - раніше було краще, а ще раніше було ще краще...а коли ж було найкраще?...
показати весь коментар
25.06.2024 19:00 Відповісти
Мабуть перед тим, як Бог вигнав з раю Адама з Євою. А далі стало все гірше та гірше.😄
показати весь коментар
25.06.2024 19:07 Відповісти
Маловата!
Маловата будет ! 😂👍
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
Судячи з наших цін, на нас також накладено санкції
показати весь коментар
25.06.2024 18:49 Відповісти
а блокадну пайку не хочеш? 👿

дядя, війна на дворі, молоді хлопці на Донбасі гинуть... курва ти едакая
показати весь коментар
25.06.2024 18:54 Відповісти
У нас також попередили про зростання цін, а нас то за що 😂 співпадіння - не думаю....
показати весь коментар
25.06.2024 21:03 Відповісти
Та касабам *****, аби брага була.
показати весь коментар
25.06.2024 18:55 Відповісти
Президент Литви Грібаускайте:
"Русским для жизни много не надо, была бы картошка, огурцы и .. еще кое-что"

Розумна жінка
показати весь коментар
25.06.2024 19:11 Відповісти
Президент Литви Грібаускайте:
"Русским для жизни много не надо, была бы картошка, огурцы и .. еще кое-что"

Розумна жінка
показати весь коментар
25.06.2024 19:12 Відповісти
Кітайськіє таваріщі будуть в **** ! 😂👍
показати весь коментар
25.06.2024 18:56 Відповісти
Смішно згадувати. Раніше ми думали, що відключення від SWIFT вб'є РФ.
показати весь коментар
25.06.2024 19:03 Відповісти
рашку ще повністю не відмикали від Свіфту.

зарано тішетесь....

.
показати весь коментар
25.06.2024 19:07 Відповісти
Кітайськіє таваріщі будуть в **** ! 😂👍
показати весь коментар
25.06.2024 19:04 Відповісти
Ну, так в Саюзі ж слухали магнітофон "Весна-202",дивились телевізор "Рекорд",розмовляли по таксофону,перераховували кошти та слали пісьма поштою! От і кацапи ж хочуть в СРСР і нехай отримують його!
показати весь коментар
25.06.2024 19:07 Відповісти
Ну весна-202 непоганий маг, грав краще за теперішню ''флешку''
показати весь коментар
25.06.2024 19:10 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.06.2024 19:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 