Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 26 червня, на рівні 40,6545 грн/$, порівняно із 40,5505 грн/$ у вівторок. Позаминулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 3 копійки – до 43,5450 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Навіщо лякать постійно дакими новинами незрозуміло. Ваші 40,6545 грн/$ побачать завтра і куди воно звідти буде рухатись завтра і дізнаємось.
Може подешевшає аж на 10 копійок, або, навпаки, гривня укріпиться... Зелені і так гроблять економіку, журналюги їм тільки допомагають.
Нагадую перепуганім - зберіть разом 5000 баксів і можете покласти на депозит в Ощадбанк під 1,75%. Але ні, так і будете по 100 баксів по подушкам ховати, поки миши не з'їдять.
Паперові гривні, ніде правди діти, хочеш - не хочеш, а треба іноді, хоч і не багато.
Данатить на фронт папірцями навіть не уявляю як. Іншим способом, Мадяр знає яким, краще.
А стосовно ризиків, ну у нас війна, може статись що хоч. Дійсно, гроші в подушці можуть не тільки миші згризти. Впринципі все очікувано. Більшість вибирає оманського, більшість хоче жить так, щоб можна було "порєшать", більшість хоче "договорітсагдєтопасрєдінє", не платити податки, отримувати субсидії, виходить на пенсію "як мєнти" ну і, звичайно, гроші "только нал".