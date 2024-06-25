БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд відмовився конфіскувати майно сина і внуків експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

богуслаєв

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду від 18 квітня, який дозволив стягнути в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.

Таким чином, позовну заяву Міністерства юстиції було задоволено частково, повідомляє пресслужба міністерства. Адже Мін’юст також вимагав конфіскувати майно сина та чотирьох онуків Богуслаєва та сина Кононенка.

За даними аналітичної системи YouControl, сину Вʼячеслава Богуслаєва, Олександру належать частки в 3 компаніях, 2 квартири та гараж, тоді як онукам Богуслаєва сукупно – 7 квартир. У сина Петра Кононенка Андрія – контрольний пакет акцій в компанії "Делфіс" та 13 обʼєктів нерухомості, повідомляло Радіо Свобода.

Директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Багатих розповідала, що сини обох відповідачів отримували доходи переважно від бізнесу батьків, тому Мін’юст вимагав конфіскувати і їхнє майно. Однак суд у цьому відмовив.

У підсумку, за рішенням суду в дохід держави стягнуто такі активи Вячеслава Богуслаєва:

  • 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмін. будівлі);
  • майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;
  • корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");
  • 336 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти на загальну суму 12 593 тис. дол. США, 236 тис. євро, 3 206 тис. рос. руб, 105 526 тис. грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Крім того, в дохід держави стягнуто корпоративні права Петра Кононенка у кількох компаніях (23% ТОВ "Жекон", 17% ТОВ "Перспектива високі технології", 19% ПрАТ "Промзапал").

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Богуслаєв В'ячеслав (74) конфіскація (365) Мін'юст (642) ВАКС Антикорупційний суд (773)
+8
А судді хто???
показати весь коментар
25.06.2024 16:38 Відповісти
+8
Робоча тема переводити все накрадене на сім'ю! ВАКС рекомендує!
показати весь коментар
25.06.2024 16:42 Відповісти
+6
336 одиниць вогнепальної зброї!!! З ким він воювати зібрався? А тут простооюдину і на одну зброю дозволу не дають..
показати весь коментар
25.06.2024 16:47 Відповісти
А судді хто???
показати весь коментар
25.06.2024 16:38 Відповісти
Всі свої, бабуся вчила - своїм треба помогати і колись вони поможуть тобі.
А може вже всьогодні.
показати весь коментар
25.06.2024 17:02 Відповісти
Припустимо,ви визнаєте прізвища й біографії суддів .І що ?
показати весь коментар
25.06.2024 18:04 Відповісти
А далі досліджуємо, яке майно належить дітям, внукам і іншим близьким родичам цих суддів, просто так на майбутнє, бо цей щурятник треба буде знишувати, по любому.
показати весь коментар
25.06.2024 18:19 Відповісти
Як пов'язане рішення суду щодо конфіскації майна родичів Богуслаєва,з наявністю якогось майна у родичів суддів ?
Якою логікою ви користуєтеся?
показати весь коментар
25.06.2024 18:28 Відповісти
А ви вважаєте, що в нас нормальні суди? Країною керує ОЗУ, де Єрмак виносе (через Татарова) вироки, і злочинець Богуслаєв свій в цьому угрупуванні, ну трошки поділиться, а основне буде на зберіганні в родичів, сім'Ї (мафії). Але Сашко Білий прийде, чекайте!
показати весь коментар
25.06.2024 19:03 Відповісти
Вважаю,що судді в своїх рішеннях керуються ЗАКОНОМ.І для мене особисто більш вірогідне пояснення,-слабка доказова база мін'юсту ім. Малюськи.
показати весь коментар
25.06.2024 20:52 Відповісти
щурятники вже треба знищувати, а не чекати майбутнього, бо майбутнє може не наступити, але чомусь нема бажаючих це робити
показати весь коментар
25.06.2024 21:50 Відповісти
Робоча тема переводити все накрадене на сім'ю! ВАКС рекомендує!
показати весь коментар
25.06.2024 16:42 Відповісти
336 одиниць вогнепальної зброї!!! З ким він воювати зібрався? А тут простооюдину і на одну зброю дозволу не дають..
показати весь коментар
25.06.2024 16:47 Відповісти
Російський суд?
показати весь коментар
25.06.2024 16:47 Відповісти
Не розводьте антисемітизм.
показати весь коментар
25.06.2024 17:04 Відповісти
Повиинен бути справедливий вирок зрадникам смерть а сім,я причетна і судді прикормлені всіх за грати майно конфіскувать
показати весь коментар
25.06.2024 16:54 Відповісти
ТРЕШ!
показати весь коментар
25.06.2024 17:46 Відповісти
Тому що український суд є продажний і такий самий як ця гнида
показати весь коментар
25.06.2024 18:30 Відповісти
В ОПі куратор судами Татаров. Отже це позиція ОПешних.
показати весь коментар
25.06.2024 21:13 Відповісти

