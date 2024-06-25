Суд відмовився конфіскувати майно сина і внуків експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду від 18 квітня, який дозволив стягнути в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.

Таким чином, позовну заяву Міністерства юстиції було задоволено частково, повідомляє пресслужба міністерства. Адже Мін’юст також вимагав конфіскувати майно сина та чотирьох онуків Богуслаєва та сина Кононенка.

За даними аналітичної системи YouControl, сину Вʼячеслава Богуслаєва, Олександру належать частки в 3 компаніях, 2 квартири та гараж, тоді як онукам Богуслаєва сукупно – 7 квартир. У сина Петра Кононенка Андрія – контрольний пакет акцій в компанії "Делфіс" та 13 обʼєктів нерухомості, повідомляло Радіо Свобода.

Директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Багатих розповідала, що сини обох відповідачів отримували доходи переважно від бізнесу батьків, тому Мін’юст вимагав конфіскувати і їхнє майно. Однак суд у цьому відмовив.

У підсумку, за рішенням суду в дохід держави стягнуто такі активи Вячеслава Богуслаєва:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмін. будівлі);

майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;

корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму 12 593 тис. дол. США, 236 тис. євро, 3 206 тис. рос. руб, 105 526 тис. грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Крім того, в дохід держави стягнуто корпоративні права Петра Кононенка у кількох компаніях (23% ТОВ "Жекон", 17% ТОВ "Перспектива високі технології", 19% ПрАТ "Промзапал").

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.