"Треба планувати маршрут": Держприкордонслужба попередила перевізників про черги на кордоні

Для того, щоб не стояти у великих чергах на кордоні, перевізникам необхідно пройти процедуру слотування та дотримуватись визначеного часу.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, коментуючи питання про великі черги з автобусів на кордонах, передає Укрінформ.

Демченко пояснив, що на більшості кордонів "єЧерга" діє не лише для водіїв вантажівок, а і для перевізників.

"Така черга є для автобусів зі слотуванням. Спочатку електронна черга вводилась для автобусів, де перевізники виключно реєструвались для того, щоб Міністерство інфраструктури разом з "Укртрансбезпекою" могли проаналізувати рух тих, хто має ліцензію на перевезення пасажирів. І в подальшому могли заслотувати можливість проїзду через конкретні пункти пропуску в конкретний час. Така норма вже діє практично на всіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією", – нагадав Демченко.

Він додав, що, коли є конкретний час, це унеможливлює скупчення великою кількості автобусів. Перевізникам і водіям треба планувати маршрут таким чином, щоб перетинати кордон саме у визначений час.

Демченко підкреслив, що зараз на кордоні з Польщею, окрім пункту пропуску "Ягодин", та з Угорщиною та Словаччиною на даний момент немає слотування.

Проєкт "єЧерга"

Як повідомллося, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею.

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски. На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.