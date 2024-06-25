Кабмін дозволив операторам з розмінування забронювати від мобілізації 100% саперів

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, зможуть забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

Відповідні зміни до постанови №76 ухвалив Кабінет Міністрів.

Так, рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Ідеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. У процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тис. фахівців, ще 1,9 тис. – до оперативного реагування.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який звільняє від сплати податку на додану вартість та митних платежів при ввезенні товарів, необхідних для виробництва машин механізованого розмінування.