Зростання ВВП України пришвидшилося у першому кварталі до 6,5%, – Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.

Про це свідчать попередні дані Державної служба статистики.

За даними Держстату, у першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі ВВП збільшився на 19,5%, у третьому його зростання сповільнилося до 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. У четвертому кварталі минулого зростання ВВП уповільнилося до 4,7%.

Загалом реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у травні 2024 року на рівні 3,7% у порівнянні з травнем минулого року.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.