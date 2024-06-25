БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
614 9

Зростання ВВП України пришвидшилося у першому кварталі до 6,5%, – Держстат

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.

Про це свідчать попередні дані Державної служба статистики.

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року

За даними Держстату, у першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі ВВП збільшився на 19,5%, у третьому його зростання сповільнилося до 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. У четвертому кварталі минулого зростання ВВП уповільнилося до 4,7%.

Загалом реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у травні 2024 року на рівні 3,7% у порівнянні з травнем минулого року.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.

Автор: 

ВВП (1178) економіка (177) Держстат (1450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надої колосяться, росте відсоток жирів в маслі.
показати весь коментар
25.06.2024 16:47 Відповісти
…прєстiж крепчає, мощно возростаєт день ото дня процент жиров у маслi, довольнi хами, ситi в них їбала…
показати весь коментар
25.06.2024 18:16 Відповісти
Ну,а як же! Голова розрахункової палати-О.Піщанська.Хто вона така можете прочитати.Дивно що не 40%.
показати весь коментар
25.06.2024 17:12 Відповісти
Зовсім охрєнєлі зеленогнійни тварі- яке зростання????? Звідки взялось- зі стелі нарісовалось? Це при тому- що постійні відключення світла всюди, сільске господарство животіє- майже всіх трактористів та механіків ТЦК забрали на фронт , да і промислові підприємства без багатьох спеціалістів процюють, просто виживають. Мабуть дуже зросли статки зелених мародьорів на крадіжках з бюджету, гуманітарки та на зростанніх всіх цін на споживчі товари та комуналку, тому в них закінчилась епоха бідносьті, а ви, бидло, тут виживайте на копійки, поки ми цифірі гарні малюємо для вас, дебіли
показати весь коментар
25.06.2024 17:18 Відповісти
Результати росту цін!...- Мильна булька!...
показати весь коментар
25.06.2024 18:46 Відповісти
Оо, ще одна локшина на вуха
показати весь коментар
25.06.2024 17:59 Відповісти
Пристебніть ремні, злітаємо…..
таке відчуття, що влада на інші планеті живе.
показати весь коментар
25.06.2024 18:14 Відповісти
"Покращення вашого життя вже сьогодні" потужно перескочило в "Закінчення епохи бідності".
показати весь коментар
25.06.2024 18:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 