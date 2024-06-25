Євросоюз випустить облігації на 65 мільярдів євро. Частину коштів виділять на виплати Україні
Європейська Комісія оголосила про намір у другій половині 2024 року випустити облігації ЄС на суму до 65 млрд євро.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.
Надходження від облігацій ЄС фінансуватимуть виплати в рамках NextGenerationEU та інших політичних програм, включно з виплатами Україні за програмою Ukraine Facility.
Коштом попереднього випуску облігацій ЄС виділив 6 млрд євро в рамках Ukraine Facility на 2024 рік.
Плани фінансування на друге півріччя доведуть загальний обсяг емісії облігацій ЄС у 2024 році до 140 млрд євро. У першому півріччі ЄС випустив облігації на 75 млрд євро.
Очікується, що випуск облігацій ЄС у 2025 та 2026 роках збільшуватиметься до 150-160 млрд євро на рік для фінансування ширшого спектра політичних програм Євросоюзу.
Запозичення Євросоюзу
Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень.
Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.
Із січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.
Програма Ukraine Facility
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.
Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.
