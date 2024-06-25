Данія першою в Європі ввела податки на викиди сільського господарства

Уряд Данії погодив запровадження першого в Європі податку на викиди вуглекислого газу в сільському господарстві.

Про це пише Politico, передає Європейська правда.

Домовленості про оподаткування сільського господарства через шкідливі викиди в Данії досягли після п'ятимісячних переговорів із фермерськими та природоохоронними групами.

Згідно з домовленістю, з 2030 року фермери повинні будуть платити 120 данських крон (16 євро) за метричну тонну викидів в еквіваленті вуглекислого газу, а з 2035 року ставка зросте до 300 крон (40 євро).

Данський уряд також виділить 5,3 млрд євро на заліснення 250 тис. гектарів сільськогосподарських земель до 2045 року, відведе 140 тис. гектарів низинних земель до 2030 року та викупить певні фермерські господарства для скорочення викидів азоту.

Угоду ще має схвалити парламент, який збереться після літніх канікул.

Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада схвалила за основу новий рамковий законопроєкт "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати Директиву 2010/75/ЄС в українське законодавство.