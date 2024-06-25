Patreon додав нові інструменти для залучення тих, хто не платить за підписку

Компанія Patreon надасть авторам контенту більше способів взаємодії зі своїми шанувальниками, навіть якщо вони не платять за підписку.

Про це повідомляє Engadget.

Так, на платформі було зареєстровано понад 30 млн безкоштовних підписок, які дозволяють споживачам контенту отримувати оновлення та стежити за роботою авторів. Тепер автори можуть додавати користувачів, яік не платять за піписку, до своїх чатів Patreon, а також пропонувати живий чат і власний таймер зворотного відліку до нового контенту.

Для тих, хто не є платниками, буде доступна можливість отримати доступ до раніше платного контенту та отримувати подарункові підписки на обмежений час.

Зазначається, що зміни на Patreon спрямовані на те, щоб допомогти авторам стати менш залежними від інших платформ, таких як Instagram, YouTube та TikTok.

Виплати платформ авторам контенту знижуються, тому розширення функціонала Patreon надає можливість творцям заробляти більше коштів на своїй роботі.

