Зеленський дозволив Держспецзв’язку купувати дрони і засоби РЕБ на час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо виконання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань, пов’язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам".

Документ повернуто з підписом голови держави 26 червня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11144 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила цей закон 6 червня.

Згідно із ним, Державна служба спецзв’язку та захисту інформації наділяється повноваженнями щодо забезпеченням безпілотними системами, боєприпасами до них, засобами РЕБ та іншою військовою і спеціальною технікою і організації навчання операторів безпілотних систем, а також безпосереднього проведення випробувань та перевірки бойових можливостей безпілотних систем.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") пояснював, що це тимчасовий захід, який діятиме доти, доки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе цю функцію.

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Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що майже 100% дронів для Збройних Сил розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".