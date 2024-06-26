БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
292 0

У "Дії" тепер можна оновити дані про зареєстроване місце проживання

дия,дія

На порталі "Дія" з'явилася нова послуга – тепер актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання можна в кілька кліків онлайн.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дані про реєстрацію необхідно оновити, якщо:

  • є помилка при замовленні витягу про місце проживання в "Дії",
  • неактуальні дані у вашому або дитячому витягу,
  • немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані,
  • неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Також можна оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли дитина йде в садочок чи школу.

"Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва", – зауважив Федоров.

Як повідомлялося, наприкінці травня Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі "Дія" послугу актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади, де містяться дані про місце проживання.

Автор: 

реєстр (572) електронні документи (324) Мінцифри (821) Дія (634)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 