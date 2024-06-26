У "Дії" тепер можна оновити дані про зареєстроване місце проживання
На порталі "Дія" з'явилася нова послуга – тепер актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання можна в кілька кліків онлайн.
Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дані про реєстрацію необхідно оновити, якщо:
- є помилка при замовленні витягу про місце проживання в "Дії",
- неактуальні дані у вашому або дитячому витягу,
- немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані,
- неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Також можна оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли дитина йде в садочок чи школу.
"Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва", – зауважив Федоров.
Як повідомлялося, наприкінці травня Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі "Дія" послугу актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади, де містяться дані про місце проживання.
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