БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 755 16

Завтра світло знову відключатимуть упродовж усієї доби, – "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 27 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00 по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

Автор: 

електроенергія (4277) Укренерго (2014) відключення світла (603)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Далі рятуємо Болгарію?
показати весь коментар
26.06.2024 20:13
+3
Уроды,хватит народ нагибать.
Ээнергии хватит с головой если бы не продавали шольцу.
показати весь коментар
26.06.2024 21:54
+2
Выключаете,это понятно, сложились такие обстоятельства, но хоть графики соблюдайте, зачем чертите эти зоны, если они не сбегаются с реальностью.
показати весь коментар
26.06.2024 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
удивили так удивили
показати весь коментар
26.06.2024 17:58 Відповісти
Выключаете,это понятно, сложились такие обстоятельства, но хоть графики соблюдайте, зачем чертите эти зоны, если они не сбегаются с реальностью.
показати весь коментар
26.06.2024 18:24 Відповісти
А в нас відключають 4 рази на добу по 4 години!
показати весь коментар
26.06.2024 18:52 Відповісти
Ми дуже раді! Що ж ви, сучі діти, зимою робитимете, якщо у вас система у літку лягає? Мала генерація робиться лише на папері, зате виділяється бабло на будівництво блоків АС, які х.з. в якому році запустять.
показати весь коментар
26.06.2024 18:58 Відповісти
Это ужас ...по 16 часов нету света...
показати весь коментар
26.06.2024 19:13 Відповісти
Далі рятуємо Болгарію?
показати весь коментар
26.06.2024 20:13 Відповісти
Усе це для сприймання населенням нового договорняку по Стамбульському сценарію.
показати весь коментар
26.06.2024 20:44 Відповісти
Коли будуть виплачувати компенсації за спорчені продукти в холодильниках і морозильниках українців???
показати весь коментар
26.06.2024 21:35 Відповісти
Уроды,хватит народ нагибать.
Ээнергии хватит с головой если бы не продавали шольцу.
показати весь коментар
26.06.2024 21:54 Відповісти
Схоже на договорняк Буби з Путіним щоб примусити українців самих погодитися на "мир"....Думаю взимку Буба відключить опалення і воду...
показати весь коментар
26.06.2024 21:59 Відповісти
Найефективніша зброя рф - троянський кінь у владі України
показати весь коментар
26.06.2024 22:10 Відповісти
Вимикатимуть у сірій, чорній, білій зонах, як попало.

Живіть з цим...
показати весь коментар
26.06.2024 23:24 Відповісти
у каждого вымыкача есть имя, фамилия, место жительства и родычи. Народ Украины достатнет каждого! а начальники вас сольют. вина будет только на тебе
показати весь коментар
27.06.2024 00:28 Відповісти
Бо 1,5 року огидні підкацапні зелені мавпи ніць не робили, а гроші вкрали.
показати весь коментар
27.06.2024 00:39 Відповісти
Світла нема , а достатки керівництва " Укрєнерго" збільшуються
високими темпами.
показати весь коментар
27.06.2024 12:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 