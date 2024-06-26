"Залізна завіса": Росія вперше почне глушити західні супутникові телеканали

Росія обмежила на своїй території мовлення безкоштовного пакету супутникового телебачення "Свобода", де транслюють незалежні російськомовні ЗМІ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ, передає The Moscow Times.

Напередодні російське МЗС повідомило, що влада Росії обмежила мовлення 81 європейського ЗМІ у відповідь на аналогічні заходи щодо російських медіа в Європейському Союзі.

Загалом під заборону потрапили ЗМІ із 25 країн. Серед них Politico, EUobserver, Agence France-Presse, німецькі Der Spiegel та Die Zeit, французькі Le Monde та Liberation, італійські La Repubblica та La Stampa, іспанські El País та El Mundo, фінські Yle та Helsingin Sanomat, литовська LRT, естонська версія порталу Delfi, польський телеканал Belsat, шведська телерадіокомпанія SVT та інші.

У російському МЗС зазначили, що якщо обмеження щодо російських ЗМІ знімуть, то російська сторона теж "перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів".

Раніше Рада Євросоюзу заборонила мовлення Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" і "Российской газеты" на території ЄС за воєнну пропаганду.

"Ці засоби масової інформації знаходяться під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації й відіграли важливу роль у просуванні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн", — йшлося в заяві Ради.

"Залізна завіса" для росіян

Раніше повідомлялося, що депутатів Держдуми Росії та членів Ради Федерації можуть позбавляти мандата за неузгоджений із керівництвом виїзд за кордон.

До того стало відомо, що Федеральна податкова служба Росії збирається створити автоматизовану систему визначення статусу податкового і валютного резидента Росії для фізичних осіб.

Перед цим повідомлялося, що Роскомнагляд розглядає можливість за замовчуванням заблокувати зарубіжні дзвінки для росіян.