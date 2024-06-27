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Новини
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Середні зарплати українських біженців у Німеччині та Нідерландах перевищують 1100 євро, – опитування

біженці

Українці у Німеччині у середньому заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"), а в Нідерландах – 1104 євро.

Про це свідчать результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Так, зазначається, що громадяни України, які працюють у Німеччині, у середньому отримують приблизно в чотири рази вищу за середню зарплату нетто в Україні, у Нідерландах – у три рази.

Середні зарплати українців у Німеччині та Нідерландах

Згідно з дослідженням, понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими, тоді як 22% респондентів вказали, що отримують менше 499 євро.

У Нідерландах заробітки українських громадян розподілені за трьома основними діапазонами.

Чверть (25%) повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро, тоді як подібні пропорції (по 25%) потрапили в діапазони від 500 до 999 євро та нижче 499 євро.

Майже три чверті респондентів в обох країнах, – 70% у Німеччині та 73% у Нідерландах, – оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Водночас дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші на батьківщину. У Нідерландах відсоток людей, які надсилають фінансову допомогу на батьківщину, становить 11%.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців зросла одразу у 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасового захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Союзу. Найбільше у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

біженці (707) Німеччина (1888) Нідерланди (249) зарплата (1131)


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Топ коментарі
+7
Ну це насправді МАЛО.
Для Німеччині потрібна зарплата у 2000 євро.
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27.06.2024 13:07
+7
Дивлячись які умови. Якшо їм житло надає держава + безкоштовна мед страховка, то норм. На пивас з сосискою і брецелєм вистачить.
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27.06.2024 13:19
+7
"українські біженці" заробляють в три чотири рази більше ,поза межами "зеленого раю" вибудованого "зеленими "прорашистськими грабіжниками в Україні...
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27.06.2024 13:31
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Ну це насправді МАЛО.
Для Німеччині потрібна зарплата у 2000 євро.
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27.06.2024 13:07 Відповісти
Дивлячись які умови. Якшо їм житло надає держава + безкоштовна мед страховка, то норм. На пивас з сосискою і брецелєм вистачить.
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27.06.2024 13:19 Відповісти
Не може держава надавати житло якщо ти заробляєш більше ніж 500 євр
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27.06.2024 15:27 Відповісти
то коли українці зі статусом тимчасового захисту живуть у квартирі, яку оплачує Німеччина, отримують більше 500 євро на людину допомоги щомісяця, то це не правда?
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27.06.2024 15:32 Відповісти
У більшості земель - ні.
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27.06.2024 15:35 Відповісти
"українські біженці" заробляють в три чотири рази більше ,поза межами "зеленого раю" вибудованого "зеленими "прорашистськими грабіжниками в Україні...
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27.06.2024 13:31 Відповісти
мало. у простих вчителів в Україні он по $4000 чистими ясно - скоро будуть масово повертатись ))
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27.06.2024 13:39 Відповісти
" У Німеччині у середньому заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими") " - це мінімалка, а не середнє! Менше не можна по закону.
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27.06.2024 13:46 Відповісти
Хто Вам таку дурницю сказав? І де Ви такий закон вичитали???
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27.06.2024 14:22 Відповісти
шось ви геть заплутались: то в середньому заробляють, чи мінімалка, чи німці в середньому працюють за мінімалку?
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27.06.2024 14:33 Відповісти
А я чим гірший ,я теж хочу бути біженцем ,правда рідна країна влаштувала "залізну завісу"
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27.06.2024 14:20 Відповісти
Щось дуже мало чистими в Німеччині легко можна заробити 2500 тис євро мінімум в мене знайомий на заводі чистими ще в 2021 році заробляв 2700 євро
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27.06.2024 14:44 Відповісти
Це багато. 2000 тисячі чистими це добре для Німеччини якщо не маєш вищої освіти.
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27.06.2024 15:25 Відповісти
Згоден. Просто дехто плутає своє оточення із загальною картиною. 2000 чистими це справді дуже добре, хоч це і середній клас
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27.06.2024 15:30 Відповісти
Так але середня зарплата в Німеччині 3000 євро а в Норвегії наприклад 4000. От сестра мами викладає в університеті в Австрії там має зарплату 4000 тис євро чистими
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27.06.2024 16:24 Відповісти
в Нідерландах 13.27 євро мінімалка за годину
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27.06.2024 15:12 Відповісти
Ну ось для чого подавати таку мерзенну брехню?Це ж треба так шукати роботу-щоб тобі платили в Німеччині так мало.УФранції,де умови робіт приблизно рівні-прибиральниця одержує-15-20 Євро в годину.Арифметика-за 8 годин-120є,за 20 робочих днів-2400є.А зарплата у спеціаліста-і 25 і з5 євро.Чого нас дурять?Які з рази?Якщо порівнювати з суддями і прокурорами-то німці і голландці-зазардряться...
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27.06.2024 16:21 Відповісти

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