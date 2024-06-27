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Фонд держмайна продав "Миколаївське морське агентство" за 14 мільйонів

аукцион

Фонд державного майна продав на аукціоні в електронній системі "Прозорро.Продажі" ДП "Миколаївське морське агентство".

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

За актив змагалися 6 учасників. Стартова ціна зросла у 20 разів – з майже 711 тис. грн до 14 млн 280 тис. грн.

За словами Коваля, новий власник отримає складські приміщення, обладнання, меблі та водний транспортний засіб.

Крім того, об’єкт має вигідне розташування – неподалік Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поруч з річкою Південний Буг.

Як повідомлялося, Фонд державного майна збирається відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж один із портів.

Автор: 

аукціон (1346) Миколаїв (326) ФДМУ (1371)


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