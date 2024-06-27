Австралійська збройна компанія EOS хоче локалізувати виробництво в Україні

Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони Дмитро Кліменко провів зустріч з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу компанії Марком Ессігом.

Він наголосив, що Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння.

Під час зустрічі також обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

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EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.