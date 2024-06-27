"Нафтогаз" відзвітував про 11 мільярдів прибутку за квартал. За цей період торік група отримала збиток

Чистий прибуток Групи компаній "Нафтогаз України" за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року становить 10,9 млрд грн, за аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток у розмірі 1,4 млрд грн.

Консолідований операційний прибуток Групи у першому кварталі 2024 року становив 12,4 млрд грн, це у чотири рази більше, ніж у першому кварталі минулого року (3,4 млрд грн), повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

При цьому чистий прибуток материнської компанії групи – НАК "Нафтогаз України" – за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року становить 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

При цьому за січень-березень 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету податків на суму 18,2 млрд гривень.

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Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатив до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.