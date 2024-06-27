Українці витратили в аптеках 80 мільярдів з початку року: ліків купують менше, але вони дорожчі

Аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому вираженні на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 80,16 млрд грн, однак зменшилися у натуральному (за кількістю проданих упаковок) на 4,2% – до 491,36 млн одиниць.

При цьому середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період зросла до 163,14 грн – на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані дослідження компанії "Бізнес Кредит".

Зокрема, аптечні продажі лікарських засобів у січні-травні 2024 року становили 62,83 млрд грн, що на 13,72% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному виразі аптечні продажі ліків скоротилися на 4,45% – до 345,72 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-травні 2024 року становила 181,73 грн за одиницю товару, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Водночас у грошовому виразі найбільше у січні-травні 2024 року зросли аптечні продажі лікувальної косметики – на 20,72%, до 2,04 млрд грн. У натуральному виразі аптечні продажі в цьому сегменті зросли на 10,87% – до 11,48 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками п'яти місяців становила 177,2 грн, що на 8,88% вище, ніж роком раніше.

Крім того, серед лідерів динаміки аптечних продажів БАДи, їх продажі у грошовому виразі зросли на 20% – до 8,51 млрд грн, але в натуральному фактично залишилися на торішньому рівні – 43,21 млн упаковок (зростання 0,97%).

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Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні у 2023 році зросли в грошовому вираженні майже на 21,67% порівняно з 2022 роком – до 174,25 млрд грн, тоді як у натуральному – скоротилися на 4,76%, до 1,22 млрд упаковок.

Середньозважена ціна одиниці аптечного продажу за підсумками минулого року становила 142,96 грн, що на 27,75% більше, ніж за підсумками 2022 року.



