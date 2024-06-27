Німеччина спростила отримання громадянства. Це торкнеться 1,3 мільйона біженців з України
Сьогодні, 27 червня, у Німеччині набув чинності новий закон, який передбачає можливість прискореного отримання громадянства країни та дозволяє іноземцям зберегти паспорт іншої країни.
Потенційно новий закон стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині, у тому числі більше мільйона українських біженців, пише Deutsche Welle.
Відтепер для того, щоб претендувати на отримання громадянства ФРН, іноземцям достатньо легально прожити у Німеччині лише п'ять років замість колишніх восьми. При цьому іноземцям, які отримають громадянство Німеччини за новим законом, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу.
Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.
За умови особливих успіхів у інтеграції іноземці зможуть претендувати на громадянсьво ФРН всього через 3 роки легального перебування у країні. Для цього потрібно продемонструвати відмінне знання німецької мови (на рівні C1), а також брати участь у волонтерській діяльності або ж мати визначні професійні досягнення.
Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.
Водночас претенденти на громадянство Німеччини, згідно з новим законом, мають забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Виняток можуть зробити лише для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.
Ще одне обмеження стосується людей, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Їм мають відмовляти у отриманні паспорта, а також можуть відкрикати громадянство з цієї причини протягом 10 років після його отримання.
За різними оцінаками, від 8 млн до 12 мільйонів іноземців прожили у Німеччині щонайменше п'ять років у країні і тепер можуть претендувати на німецький паспорт.
Як повідомлялося, за даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебувало саме у Німеччині – 1,3 млн.
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"Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3496939
Це як - дитина живе з батьками 5 років у Німеччині, батьки отримують громадянство, а дитина ні? Якось по-дибільному написано, мені здається.
автоматично громадянином Америки...незалежно скільки днів проживали їх батьки в країні...
Німеччина в цьому плані дуже відстала....
Просто Європа не знала як сказати, що ми людей повертати не хочемо, а от завдяки новим законам Європі просто розв'язали руки для інтеграції біженців в країни Євросоюзу, де основна цінність - це людське життя. Ну і люди генерують гроші і працюють на економіку. Останні закони України - це прекрасний подарунок для Європі, щоб вони офіційно могли залишати біженців з дітьми у себе назавжди.
Нажаль ...
прекрасний подарунок для Європінаслідки оманських договорнячків....
Мабуть знов буде вішати лохам73% ЗЕлокшину про вступ ЗЕ-України до ЄС та всяку муть про "безпекові угоди".
А тим часом, хто встиг вискочити з цього ЗЕконцтабору, готуються к вступу в ЄС в індивідуальному порядку з отриманням громадянства країн ЄС .
Поховальна команда на чолі с Зеленським дуже добре працює над знищенням України.
А лише якихось 5 років тому була майже нормальна та вільна держава.
Доголосувались, ЗЕбіли73%?!
ослойобівприхильників європейського халіфату, яким всі навколо винні
До того ж з сьогодні у Німеччині офіційно посилили відповідальність за виправдання диктатур і за хейт спіч на адресу ЄС. Тепер іноземців навіть за ворожі висловлювання проти європейських цінностей, скажемо так, мають право без довгих розмов просто вислати з країни.
Приплив іноземців до Німеччини у 2023 році скоротився вдвічі. Це було пов'язано з різким скороченням кількості громадян України, які прибули до Німеччини. Якщо у 2022 році до Німеччини з України приїхало 1 098 000 осіб, то минулого року їхня кількість зменшилася на 75% і становила 276 000 осіб. Так, за два роки повномасштабної війни Німеччина надала притулок майже 1,4 мільйона громадян України. Ця цифра не враховує тих, хто після цього повернувся на батьківщину або переїхав в іншу країну.
Що стосується відтоку жителів з Німеччини, то в останні роки вони переїжджають з Німеччини в основному в три країни: в німецькомовні і сусідні країни Швейцарію (21 000 виїхали в минулому році) і Австрію (13 000), а також в США (9 000).
Лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяє у разі приходу до влади скасувати закон.
Вибори до Бундестагу відбудуться не пізніше осені 2025 року.
Подивимось, хто буде балотуватися.
Судячи з вашої риторики - ви свободівець. Так і кажіть.
https://biz.censor.net/comments/locate/3496939/01921245-63a3-7211-8355-87e818415856