БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
16 833 73

Німеччина спростила отримання громадянства. Це торкнеться 1,3 мільйона біженців з України

фрн

Сьогодні, 27 червня, у Німеччині набув чинності новий закон, який передбачає можливість прискореного отримання громадянства країни та дозволяє іноземцям зберегти паспорт іншої країни.

Потенційно новий закон стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині, у тому числі більше мільйона українських біженців, пише Deutsche Welle.

Відтепер для того, щоб претендувати на отримання громадянства ФРН, іноземцям достатньо легально прожити у Німеччині лише п'ять років замість колишніх восьми. При цьому іноземцям, які отримають громадянство Німеччини за новим законом, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу.

Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.

За умови особливих успіхів у інтеграції іноземці зможуть претендувати на громадянсьво ФРН всього через 3 роки легального перебування у країні. Для цього потрібно продемонструвати відмінне знання німецької мови (на рівні C1), а також брати участь у волонтерській діяльності або ж мати визначні професійні досягнення.

Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Читайте також: Середні зарплати українських біженців у Німеччині та Нідерландах перевищують 1100 євро, – опитування

Водночас претенденти на громадянство Німеччини, згідно з новим законом, мають забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Виняток можуть зробити лише для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Ще одне обмеження стосується людей, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Їм мають відмовляти у отриманні паспорта, а також можуть відкрикати громадянство з цієї причини протягом 10 років після його отримання.

За різними оцінаками, від 8 млн до 12 мільйонів іноземців прожили у Німеччині щонайменше п'ять років у країні і тепер можуть претендувати на німецький паспорт.

Як повідомлялося, за даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебувало саме у Німеччині – 1,3 млн.

Автор: 

біженці (707) Німеччина (1888) громадянство (134) паспорт (238)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Прогнозовано, країна отримає 1 лям молодої крові. Оті хто кричать, що здавайте паспорти, то Європі тільки і рада, вона прийме нову слов'янську кров аж бігом, яка не треба Україні. Виростити 1 лям робочих рук, це треба як мінімум 2 лями людей дітородного віку, а в Європі всі 6 лямів (судячі по народжуваності) + 25 років ростити.

Просто Європа не знала як сказати, що ми людей повертати не хочемо, а от завдяки новим законам Європі просто розв'язали руки для інтеграції біженців в країни Євросоюзу, де основна цінність - це людське життя. Ну і люди генерують гроші і працюють на економіку. Останні закони України - це прекрасний подарунок для Європі, щоб вони офіційно могли залишати біженців з дітьми у себе назавжди.

Нажаль ...
показати весь коментар
27.06.2024 18:09
+13
А що скаже вечері Військовий Вождь?

Мабуть знов буде вішати лохам73% ЗЕлокшину про вступ ЗЕ-України до ЄС та всяку муть про "безпекові угоди".

А тим часом, хто встиг вискочити з цього ЗЕконцтабору, готуються к вступу в ЄС в індивідуальному порядку з отриманням громадянства країн ЄС .

Поховальна команда на чолі с Зеленським дуже добре працює над знищенням України.

А лише якихось 5 років тому була майже нормальна та вільна держава.

Доголосувались, ЗЕбіли73%?!
показати весь коментар
27.06.2024 19:22
+11
Им гайки не будет..Им пох...Украине будут гайки,с такими "правителями" Для этого все и делается.Кацапы не смогли сломать,теперь все делается изнутри
показати весь коментар
27.06.2024 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте, зе!кловани, закручуйте гайки далі... і будуть вам гайки
показати весь коментар
27.06.2024 16:57 Відповісти
Им гайки не будет..Им пох...Украине будут гайки,с такими "правителями" Для этого все и делается.Кацапы не смогли сломать,теперь все делается изнутри
показати весь коментар
27.06.2024 19:06 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2024 17:00 Відповісти
-лям
показати весь коментар
27.06.2024 17:15 Відповісти
ніхто нікого не віддасть! працьовиті люди - найценніший ресурс
показати весь коментар
27.06.2024 21:40 Відповісти
Безугла віддасть запросто
показати весь коментар
27.06.2024 21:53 Відповісти
s/відкрикати/відкликати
показати весь коментар
27.06.2024 17:16 Відповісти
Так, тільки треба ледь не рік чекати розглядання звернення. Тобто це швидше 6 років буде.
показати весь коментар
27.06.2024 17:21 Відповісти
Та нехай Німеччина видасть усім українцям громадянство - і захищає їх від вторгнення та знищення!
показати весь коментар
27.06.2024 17:27 Відповісти
Клас 🇩🇪💃🕺❤хоч би посвідку на постійне проживання !
показати весь коментар
27.06.2024 17:27 Відповісти
Це можна навіть через 21 (при В1) або 27 (при А1) місяці проживання. Але треба перейти на Blue Card.
показати весь коментар
27.06.2024 17:37 Відповісти
От тільки оце я щось не зрозумів

"Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3496939

Це як - дитина живе з батьками 5 років у Німеччині, батьки отримують громадянство, а дитина ні? Якось по-дибільному написано, мені здається.
показати весь коментар
27.06.2024 17:40 Відповісти
попробую пояснити: це в основному буде стосуватися новонароджених дітей емігрантів, які проживають офіційно в Німеччині мін. 5 років...
показати весь коментар
27.06.2024 21:42 Відповісти
А, ну типу, батьки можуть дитині зробити громадянство, навіть якшо вони не громадяни.
показати весь коментар
27.06.2024 21:47 Відповісти
а потім, ті батьки мають право "опікуватися" дитиною до 18-років....
показати весь коментар
27.06.2024 22:01 Відповісти
бомбезна схема обійти вимогу "Ма забезпечувати себе сам, без соцдопомоги", для тих, хто працювати не хоче, а тільки дітей кліпати.
показати весь коментар
27.06.2024 22:03 Відповісти
це американська схема...кожна народжена в Америці дитина...є

автоматично громадянином Америки...незалежно скільки днів проживали їх батьки в країні...

Німеччина в цьому плані дуже відстала....
показати весь коментар
27.06.2024 22:24 Відповісти
Ну це треба бути ідіотом як зеля та порох щоб відпустити таких роботящих людей.а не створити для них робочі місця
показати весь коментар
27.06.2024 17:55 Відповісти
Скільки за Пороха виїхало? Чи це він і його сопартійці розказують, що хай не повертаються? Не вийде розмазати відповідальність. Дякуйте своєму Зє за це все.
показати весь коментар
27.06.2024 21:55 Відповісти
Пля, пороха вже 5 рокiв нема... Папередники!!!!!
показати весь коментар
28.06.2024 00:20 Відповісти
Пора и нам написать закон. Если человек уехал из страны, и не платит в пенсионный фонд Украины, его родители, бабушки, и дедушки, переходят на свою накопительную пенсию автоматически.
показати весь коментар
27.06.2024 18:08 Відповісти
Его жене. Если она есть.
показати весь коментар
27.06.2024 18:14 Відповісти
Если -"не копейки", значит у покойного не было накопительной пенсии.
показати весь коментар
27.06.2024 18:20 Відповісти
Бгг, а то шо он успел заплатиь- ему должны вернуть.
показати весь коментар
27.06.2024 18:30 Відповісти
Большой болт, ему должны вернуть. У нас не та пенсионная система, где кто то, что то, накапливает себе лично.
показати весь коментар
27.06.2024 18:32 Відповісти
потому платить ЕСВ не имеет смысла.
показати весь коментар
27.06.2024 20:00 Відповісти
Та у цього чувака якась фіксація на цій пенсії - тулить це, куди може.
показати весь коментар
27.06.2024 21:50 Відповісти
Та не переживай, ти так, он уже якась замміністра сказала, що пенсій в Україні взагалі не буде, або мінімалка.
показати весь коментар
27.06.2024 21:51 Відповісти
А нічого, що "родителям, бабушки и дедушки" самі платили внески в соціальні фонди щоб на старості отримувати пенсію? Чи дебілам це не цікаво?
показати весь коментар
28.06.2024 00:39 Відповісти
Они платили, и дети их с внуками должны платить. Такая у нас пенсионная система.
показати весь коментар
28.06.2024 01:53 Відповісти
Дети и внуки платят за себя, а не за своих родителей. Не нужно бредни про пенсионную систему рассказывать. То, что из текущих поступлений оплачиваются обязательства - это не проблема получателя пенсии.
показати весь коментар
28.06.2024 08:54 Відповісти
Так я и говорю, что надо изменить закон, что бы это стало проблемой, для тех кто уехал из Украины, а не для тех кто остался в Украине.
показати весь коментар
28.06.2024 12:51 Відповісти
Да кули там, все имущество соответствующим органам, а всех родственников и знакомых вплоть до школьной учительницы и продавщицы в АТБ, которая ему на кассе пиво пробивала - на органы. Пусть знают, что Родина - это где тебя любят и ценят. И ждут. Частями
показати весь коментар
28.06.2024 05:22 Відповісти
Сам придумав? Чи такі ж самі підсказали?
показати весь коментар
28.06.2024 17:45 Відповісти
Прогнозовано, країна отримає 1 лям молодої крові. Оті хто кричать, що здавайте паспорти, то Європі тільки і рада, вона прийме нову слов'янську кров аж бігом, яка не треба Україні. Виростити 1 лям робочих рук, це треба як мінімум 2 лями людей дітородного віку, а в Європі всі 6 лямів (судячі по народжуваності) + 25 років ростити.

Просто Європа не знала як сказати, що ми людей повертати не хочемо, а от завдяки новим законам Європі просто розв'язали руки для інтеграції біженців в країни Євросоюзу, де основна цінність - це людське життя. Ну і люди генерують гроші і працюють на економіку. Останні закони України - це прекрасний подарунок для Європі, щоб вони офіційно могли залишати біженців з дітьми у себе назавжди.

Нажаль ...
показати весь коментар
27.06.2024 18:09 Відповісти
Останні "закони" України - це прекрасний подарунок для Європі наслідки оманських договорнячків....
показати весь коментар
27.06.2024 21:52 Відповісти
І шо ж нам зробити, щоб люди повернулися додому? Перевішати олігархів, суддів, прокурорів, лікарів - недоучок, та депутатів. І це тільки в першу чергу!
показати весь коментар
27.06.2024 18:36 Відповісти
А що скаже вечері Військовий Вождь?

Мабуть знов буде вішати лохам73% ЗЕлокшину про вступ ЗЕ-України до ЄС та всяку муть про "безпекові угоди".

А тим часом, хто встиг вискочити з цього ЗЕконцтабору, готуються к вступу в ЄС в індивідуальному порядку з отриманням громадянства країн ЄС .

Поховальна команда на чолі с Зеленським дуже добре працює над знищенням України.

А лише якихось 5 років тому була майже нормальна та вільна держава.

Доголосувались, ЗЕбіли73%?!
показати весь коментар
27.06.2024 19:22 Відповісти
Там є пункт, що треба працювати ці 5 років і не залежати від соцвиплат.
показати весь коментар
27.06.2024 19:28 Відповісти
Це пункт для ослойобів прихильників європейського халіфату, яким всі навколо винні
показати весь коментар
27.06.2024 19:52 Відповісти
Якщо два роки працював без перерви має у виняткових випадках право на допомогу. Але це виключення.
показати весь коментар
27.06.2024 20:05 Відповісти
Я не увидел такого требования. Я понимаю это так, что необходимо легально прожить в стране 5 лет и на момент подачи заявления не зависеть от соцвыплат. Где-то написано иначе?
показати весь коментар
27.06.2024 20:48 Відповісти
Звичайно спростила. Але вже зараз переповнені відомства зі справ іноземців заявками на громадянство. Люди буває вже по 2 роки прийому чекають. Просто не вистачає робітників там.

До того ж з сьогодні у Німеччині офіційно посилили відповідальність за виправдання диктатур і за хейт спіч на адресу ЄС. Тепер іноземців навіть за ворожі висловлювання проти європейських цінностей, скажемо так, мають право без довгих розмов просто вислати з країни.
показати весь коментар
27.06.2024 20:04 Відповісти
DW

Приплив іноземців до Німеччини у 2023 році скоротився вдвічі. Це було пов'язано з різким скороченням кількості громадян України, які прибули до Німеччини. Якщо у 2022 році до Німеччини з України приїхало 1 098 000 осіб, то минулого року їхня кількість зменшилася на 75% і становила 276 000 осіб. Так, за два роки повномасштабної війни Німеччина надала притулок майже 1,4 мільйона громадян України. Ця цифра не враховує тих, хто після цього повернувся на батьківщину або переїхав в іншу країну.

Що стосується відтоку жителів з Німеччини, то в останні роки вони переїжджають з Німеччини в основному в три країни: в німецькомовні і сусідні країни Швейцарію (21 000 виїхали в минулому році) і Австрію (13 000), а також в США (9 000).
показати весь коментар
27.06.2024 20:56 Відповісти
За даними МВС Німеччини, наразі в Німеччині проживає 1,17 млн біженців з України, з них близько 260 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважна більшість біженців з України - жінки та діти. За даними Міністерства праці Німеччини, зараз у країні на постійній основі працюють 185 тисяч українців, ще 47 тисяч працевлаштовані неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).
показати весь коментар
27.06.2024 20:59 Відповісти
3акон про громадянство різко критикує опозиція, зокрема християнські демократи (ХДС), а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".

Лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяє у разі приходу до влади скасувати закон.

Вибори до Бундестагу відбудуться не пізніше осені 2025 року.
показати весь коментар
27.06.2024 21:40 Відповісти
Устаревшие данные? Я уже видел цифру 1,65 миллиона
показати весь коментар
28.06.2024 11:07 Відповісти
А зелені клоуни паспорти не видають українцям закордоном. Схоже при владі повні дебіли
показати весь коментар
27.06.2024 21:19 Відповісти
Або сплановані дії - замість 10 млн виїхавших заселити Україну слухняними Джамшудами і Равшанами з Азії і Африки.
показати весь коментар
28.06.2024 03:11 Відповісти
Паспорт приїхав в установу видачі.. (тобто в консульство) але тепер нема ні однієї вільної дати на видачу, на місяці вперед.. це при тому що на видачу раніше дати завжди були вільні). Клоуни вже не знають що придумать.
показати весь коментар
28.06.2024 04:24 Відповісти
після 91-року Німеччина набудувала кілька великих таборів очікуючі величезну кількість біженців з радянського лайна... а приїхало кілька тисяч...
показати весь коментар
27.06.2024 21:38 Відповісти
Відкрийте кордони виродки.
показати весь коментар
27.06.2024 22:40 Відповісти
Ага, зараз. Після того, на що вони перетворили країну - виїдуть мільйони, якщо відкрити кордони. Вони на це ніколи не підуть. Більше того, кордони будуть закриті довго ще після перемоги чи перемир'я.
показати весь коментар
28.06.2024 00:26 Відповісти
Якщо нАрід проголосує за нормальну владу, кордони будуть відкриті негайно. Збіжуть тільки мотлох. Туди їм і дорога.
показати весь коментар
28.06.2024 09:03 Відповісти
Не знаю, навіть, чи зразу відкриють. Я би спочатку навів лад в середині країни, а потім би відкривав вже, якби був президентом. Плюс, а нормальна влада, це хто? Можна хоча б кілька імен? Всі кажуть про якусь там абстрактну "нормальну владу". А звідки вони візьметься, кого саме (імена, назви партій) для цього треба вписати у виборчі бюлетені - це, чомусь, ніхто ніколи не пише.
показати весь коментар
28.06.2024 10:29 Відповісти
Ну як "хто нормальна влада"? Ви що, демократа-державника-європейця від ватного антиМайданівця не розрізняєте? По-моєму, все дуже просто видно по риториці - хто куди хоче привести країну, а хто "не ходить у гості, якщо його туди не зовуть", хто буде битися за Україну, а хто "договоріцца посєрєдінє".
Подивимось, хто буде балотуватися.
показати весь коментар
28.06.2024 11:44 Відповісти
Ага. Ну от я про що і кажу. Антимайданівці, демократи-державники-європейці - суцільна абстракція - за все хороше, проти всього поганого. От якщо вибори на наступному тижні, так і пропонуєте написати в бюлетені - "антимайданівці" та "державники"? Чи якісь конкретні прізвища чи назви партій? Я до чого веду - по-перше у нас вироджений політикум. Партій як таких немає, є проекти. Та і з особистостями напряг, які теж будуть чиємись проектами, оскільки у рядової чесної людини грошей на компанію не буде. А всі проекти звичайно будуть кричати, що вони державники.
показати весь коментар
28.06.2024 15:49 Відповісти
То з вашого боку абстракція і провокуєте мене ставити прізвища в бюлетені. В бюлетені я маю ставити галочку (хрестик) навпроти партії або прізвища. Я ж написав - подивимось, хто буде балотуватись. Для нас зараз основна задача вирватись з московських лап. Усіляка ватна наволочь такого навіть вимовити не зможе.
Судячи з вашої риторики - ви свободівець. Так і кажіть.
показати весь коментар
28.06.2024 18:53 Відповісти
От блін, спалився . Справді, в 2014му за Тягнибока голосував, хоч і соромно визнати. Після Махницького, партії "Свобода" для мене не існує. Та і взагалі, за Свободу голосував виключно тому, що це була ледь не єдина партія, яка ДЕКЛАРУВАЛА патріотизм, хоча і тоді не був хгоден з багатьма її постулатами. Але от якрах вони, в тому числі, і навчили мене не довіряти різним ДЕКЛАРАЦІЯМ.
показати весь коментар
28.06.2024 23:08 Відповісти
Зрозумійте мене правильно, я тільки за все хороше, просто хз за кого конкретно голосувати, щоб це все хороше настало. Тому що в бюлетені буде кандидат Ж., кандидат О., кандидат П. і кандидат А. І кого із них вибрати, щоб в Раді були кандидати-державники - я навіть і не знаю. Тому, що справді державники, навіть у бюлетень швидше за все не попадуть. І так, я вже не молодий, тому десь загубив свої рожеві окуляри. То з 2010го часто їх не міг знайти, а статочно загубив їх у 2019му...

https://biz.censor.net/comments/locate/3496939/01921245-63a3-7211-8355-87e818415856
показати весь коментар
29.06.2024 01:34 Відповісти
До того ж мова не тільки про мене, на жаль. Оскільки я, якраз, і можу розрізнити. Але 73% населення, на жаль, не може.
показати весь коментар
28.06.2024 16:36 Відповісти
ПОМАХАЄМО РУЧКОЙ 1 МЛН. УКРАЇНЦІВ...
показати весь коментар
28.06.2024 03:09 Відповісти
І це тільки в Німеччині.Не всім подобається кінець епохи бідності від Зе.Така доля значить.
показати весь коментар
28.06.2024 10:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 