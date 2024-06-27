Справа про корупцію у Мукачево: За мера міста Балогу внесли 30 мільйонів застави

За мера міста Мукачево Андрія Балогу, заарештованого за підозрою в організації корупційної схеми із землею стадіону "Авангард", внесли визначену судом заставу у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає Укрінформ.

"За мера Мукачева сьогодні внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", – сказала речниця суду.

Напередодні ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн. Він фігурує у справі щодо продажу за заниженою вартістю 3 га землі комунальної власності.

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Як повідомлялося, 25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ затримали мера Мукачева Андрія Балогу, голову Мукачівської районної ради, екснардепа Михайла Ланьо та начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка.

За даними слідства, вони організували корупційну схемою продажу ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві за заниженою вартістю. Зокрема, ділянку ринковою вартістю 84,6 млн грн продали підконтрольній Ланьо фірмі за 9,6 млн грн. Крім того, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

У жовтні 2023 року НАБУ та СБУ провели обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низки місцевих компаній у справі про корупційну схему продажу комунальної землі, але тоді нікого не затримали.