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Новини
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Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

налоги,деньги

Курс гривні знову знижується щодо долара США та євро після невеликого зміцнення напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 28 червня, на рівні 40,5374 грн/$, порівняно із 40,5138 грн/$ у четвер. Позаминулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 4 копійки – до 43,3547 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2201) гривня (1566) курс (1521) НБУ (9337) обмін валюти (723)


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Суцільні покращення... По усім напрямкам. Ясен пень, хизуватися середньовічною незламністю - набагато видовищніше, ніж професійно дбати про свою країну. Теж мені найшли чим хизуватися.
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27.06.2024 16:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA все як і обіцяли, просто 13,5 мільйонів тоді протупило і натяків не зрозуміло.
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27.06.2024 16:22 Відповісти
Медленно, но уверенно курс доллара подкрадывается к избирательному рейтингу преЗедента!

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27.06.2024 16:31 Відповісти
це зустрічний рух, і досить скоро вони розминуться, і навіть не встигнуть сказати один одному "здравствуй і прощай".
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27.06.2024 16:36 Відповісти
Два дня назад сказали, что стабилизровалась. А это, оказывается, стабилиздец настал.
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27.06.2024 16:52 Відповісти

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