Росія створює "тіньовий" флот для експорту газу слідом за нафтовим, – Bloomberg

Росія після створення "тіньового" флоту для перевезення своєї нафти вирішила сформувати аналогічний для експорту скрапленого природного газу.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Газ є ключем до планів Росії зі збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування воєнної машини РФ. Проте зараз для цього потрібна велика частка світового ринку СПГ, оскільки колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.

На сьогодні планам з розширення перешкоджають санкції США, які не дозволяють іноземним компаніям входити до Арктики та припиняють постачання спеціалізованих криголамів, які життєво необхідні для досягнення арктичних об'єктів.

Тоді ж як нові європейські обмеження, що вводяться наступного року й обмежують доступ до портів, ще більше ускладнюють нинішній ланцюжок постачань.

Серед ознак, які вказують на створення Росією "тіньового" флоту: купівля старих перевізників, передача суден льодового класу дубайському підприємству й рекордна кількість дозволів на Північний морський шлях.

За даними Equasis, чотири недавно побудовані судна льодового класу були окремо передані у власність компанії White Fox Ship Management, що також базується в Дубаї. росія нещодавно схвалила судна – North Air, North Mountain, North Sky та North Way – для плавання в Арктиці цього літнього сезону.

Зазнаається, що США ввели окремі санкції, щоб запобігти початку експорту з "Арктик СПГ 2", нового об'єкта, розробленого "Новатеком", найбільшим експортером скрапленого газу в Росії.

Паралельний флот міг би обійти обмеження США і став би ударом по ключовій області, де західні санкції мали негайний і відчутний вплив, полегшивши Росії підтримку своєї економіки під час розв'язаної проти України війни.

Європейські санкції проти російського СПГ

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.