Зеленський: Якщо Путін знищить енергосистему України, це змінить війни у всьому світі

Країни Заходу мають не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну зруйнувати енергосистему України, у випадку, якщо йому це вдаться, то така стратегія стане частиною військових доктрин у всьому світі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вступного слова на засіданні Європейської ради у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов’язок – не дати Росії створити прецедент для знищення енергії цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин у всьому світі. Енергія є однією з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії і захистити його", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна потребує розширення можливостей для імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримки обладнанням та іншими ресурсами для захисту та відновлення енергетичної системи.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.