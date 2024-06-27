Шольц закликав виділити більше грошей на прийом біженців із України

Лідери Європейського Союзу мають уможливити використання прибутків від заморожених російських активів на користь України, а також вирішити між собою питання більш справедливого розподілу тягаря в наданні притулку біженцям з України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком саміту ЄС у Брюсселі 27 червня, передає Укрінформ.

Шольц нагадав про рішення продовжити статус українських біженців, але зауважив, що досі не вирішено, "хто має робити що" в питанні справедливого розподілу, адже три країни – Німеччина, Польща та Чехія – взяли на себе основний тягар у питанні надання притулку.

"Тепер на часі ухвалити рішення щодо того, що ті країни, які менше беруть участь у прийнятті біженців, надали би більше підтримки тим, хто прийняв більше, стосовно фінансування, приміром, інтеграційних, мовних курсів, забезпечення житлом тощо", – сказав Шольц.

Він поінформував, що разом з колегами з Польщі та Чехії вони написали відповідного листа президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн. Ця тема буде порушена під час зустрічей у Брюсселі.

Окрім того, Шольц наголосив на важливості продовження на рівні Євросоюзу рішень, ухвалених раніше цього місяця на зустрічі голів держав і урядів групи G7, де завдяки регулюванню доходів від заморожених російських активів стало можливим швидке та вчасне надання Україні $50 млрд для того, щоб Україна могла профінансувати речі, які вона потребуватиме найближчими роками найбільше.

Насамперед, йдеться про зброю, але також на ремонт пошкодженої енергоінфраструктури, відбудову, економічні проєкти та гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, 27 червня в Німеччині набув чинності новий закон, який передбачає можливість прискореного отримання громадянства країни та дозволяє іноземцям зберегти паспорт іншої країни.

Потенційно новий закон стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині, у тому числі більше мільйона українських біженців.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебувало саме у Німеччині – 1,3 млн.