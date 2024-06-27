Верховний Суд визнав незаконність звільнення колишнього нардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати. ДОКУМЕНТ

Верховний Суд України ухвалив рішення стосовно скасування постанови Верховної Ради про недовіру колишньому народному депутату Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це сам Пацкан повідомив у Facebook, оприлюднивши копію рішення суду.

"Верховний суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати. [...] Зокрема, Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 року "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.", – написав Пацкан.

Він нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинуватим і закрила проти нього провадження "у зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення".

Пацкан вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти на предмет зловживань.

"Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", – пояснив він.





Справа Пацкана

Як повідомлялося, 25 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження стосовно колишнього народного депутата Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Нагадаємо, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

НАБУ повідомило про підозру Валерію Пацкану у цій справі у жовнті 2022 року. На той час Пацкан очолював Рахункову палату. Верховна Рада звільнила його з цієї посади у квітні 2023 року.

Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду.