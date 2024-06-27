Мобілізовано 27% працівників: "Київміськсвітло" відкрило низку робітничих вакансій через брак кадрів
Наразі в КП "Київміськсвітло" брак кадрів сягає майже 14%.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Як поінформували на підприємстві, з початку повномасштабного вторгнення Росії до лав Збройних Сил України вступили 27% працівників.
Відтак, зараз підприємство шукає фахівців на такі посади:
- електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ-ІV розряд);
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III-IV розряд);
- інженер з налагодження й випробувань (І категорія);
- інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);
- фахівець інформаційних технологій (І категорія);
- машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);
- диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;
- майстер І групи експлуатаційного-технічного району.
Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.
Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.
До того "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.
Будь ласка, зачекайте...
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