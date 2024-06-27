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Мобілізовано 27% працівників: "Київміськсвітло" відкрило низку робітничих вакансій через брак кадрів

світло

Наразі в КП "Київміськсвітло" брак кадрів сягає майже 14%.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Як поінформували на підприємстві, з початку повномасштабного вторгнення Росії до лав Збройних Сил України вступили 27% працівників.

Відтак, зараз підприємство шукає фахівців на такі посади:

  • електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ-ІV розряд);
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III-IV розряд);
  • інженер з налагодження й випробувань (І категорія);
  • інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);
  • фахівець інформаційних технологій (І категорія);
  • машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);
  • диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;
  • майстер І групи експлуатаційного-технічного району.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.

Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

До того "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Автор: 

дефіцит (458) Київ (4703) робота (904) мобілізація (475)


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