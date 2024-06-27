Мобілізовано 27% працівників: "Київміськсвітло" відкрило низку робітничих вакансій через брак кадрів

Наразі в КП "Київміськсвітло" брак кадрів сягає майже 14%.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Як поінформували на підприємстві, з початку повномасштабного вторгнення Росії до лав Збройних Сил України вступили 27% працівників.

Відтак, зараз підприємство шукає фахівців на такі посади:

електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ-ІV розряд);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III-IV розряд);

інженер з налагодження й випробувань (І категорія);

інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);

фахівець інформаційних технологій (І категорія);

машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);

диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;

майстер І групи експлуатаційного-технічного району.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.

Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

До того "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.