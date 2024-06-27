БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
251 1

SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії

spacex

Компанія SpaceX Ілона Маска продасть інсайдерські акції по $112 за штуку в рамках тендерної пропозиції, що підвищило оцінку компанії до $210 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Востаннє SpaceX була оцінена в $180 млрд під час транзакції в грудні минулого року.

Зазначається, що компанія вирішила встановити ціну своєї поточної тендерної пропозиції – угоди, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, наприклад інвесторам, продавати акції – вище оцінки в $200 млрд через значний попит інвесторів.

Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижча за оцінку ByteDance Ltd., яка є материнською компанією TikTok, у $268 млрд.

За ринковою капіталізацією SpaceX уже зрівнялася з деякими найбільшими публічними компаніями світу.

Як повідомляється, умови ще не визначені, і розмір тендерної пропозиції може змінюватися залежно від зацікавленості як інсайдерів, так і покупців.

У березні повідомлялося, що SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі в космос.

У червні Міністерство оборони США продовжило контракт із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні ще на шість місяців.

Автор: 

акція (334) Маск Ілон (392) SpaceX (211)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геніальний бізнесмен і такий дурень. Як це сумісно?
показати весь коментар
27.06.2024 21:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 