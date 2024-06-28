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Новини
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Генераторами забезпечені понад 12 тисяч українських шкіл, – Шмигаль

школа

На сьогодні в закладів освіти України є понад 12 тис. генераторів. На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з головами обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до нового навчального року.

Шмигаль дав завдання керівникам областей обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону.

За інформацією Міністерства освіти й науки, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тис. шкіл (58%), де навчається більш ніж 1,7 млн учнів. 2,4 тис. (19%) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тис. (22%) – змішано.

Цьогоріч уряд передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах, і вже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тис. шкіл, у понад 5 тис. є умови для організації навчання в сховищах.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що наразі лише 30% шкіл обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності". 

Лісовий також додав, що з у рахуванням відключень світла взимку МОН пропонує змінити графік навчання.

До того Міністерство освіти і науки доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії, яке передбачає заборону використання кондиціонерів повітря та зовнішнього освітлення будівель і території.

Автор: 

освіта (225) школа (255) Шмигаль Денис (1508) відключення світла (603) генератор (103)


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А людям що робити? Відкрийте кордони, перестаньте тримати людей в заручниках. Люди мають право самі обирати де і як їм жити, а тим паче, якщо ви не можете забезпечити безпеку, тепло і світло.
Це якась Алькаїда, а не країна.
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28.06.2024 12:12 Відповісти
Чергова локшина...
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28.06.2024 15:26 Відповісти

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