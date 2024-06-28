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Новини
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"Укрзалізниця" попереджала про блокування руху поблизу центрального вокзалу Києва (оновлено)

вокзал

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"До уваги пасажирів та зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.

Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція протесту не стосується діяльності "Укрзалізниці" та вокзалів. 

Компанія радить киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що шлях до вокзалу звільнили. Тож, надалі поїзди рухатимуться за розкладом.

За даними ЗМІ, у Києві зранку 28 червня протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" вимикає підсвітку найбільших вокзалів через дефіцит електроенергії

Автор: 

вокзал (111) Укрзалізниця (4800)


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Топ коментарі
+13
Це той контейнерний гадюшник в ближній до вокзалу ямі? От куди треба представників ТЦК. Оточити нафіг і усіх поголовно на ВЛК. Теж мені.. "економічєскій фронт" хрєнов
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28.06.2024 10:36
+6
Якщо мітингувальників ніхто не чіпає, то схоже, що це в інтересах ОПи....
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28.06.2024 11:06
+4
В стране точно война ?
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28.06.2024 10:35
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В стране точно война ?
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28.06.2024 10:35 Відповісти
bože šo za idioti ?
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28.06.2024 10:36 Відповісти
Це той контейнерний гадюшник в ближній до вокзалу ямі? От куди треба представників ТЦК. Оточити нафіг і усіх поголовно на ВЛК. Теж мені.. "економічєскій фронт" хрєнов
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28.06.2024 10:36 Відповісти
не треба було відкладати цей правильний акт аж до війни..., треба було раніше розганяти, це ж просто жах..., коли приїжджаю до Києва, завжди дивуюсь, що воно там ще є...
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28.06.2024 11:03 Відповісти
Чому не рОзгоняють, Котлета ****, де мусора ?!!!!!!!
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28.06.2024 10:37 Відповісти
Татарів з єрмаком та усяким каклєтами з шістками, гадять в СТОЛИЦІ України, де тільки зможуть!! Сівкович з деркачем, працюють ….
А зеленський,… ну хоть паржом…
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28.06.2024 11:05 Відповісти
Якщо мітингувальників ніхто не чіпає, то схоже, що це в інтересах ОПи....
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28.06.2024 11:06 Відповісти
Сметуни. Давно їх не було.
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28.06.2024 11:12 Відповісти
U nas v Rige prjam pohozhy variant - vokzal , ta ņe-do-rinok , tak že samo ņijak zakriti ta pribrati ņemožemo....ce jakas sovetskaja glubokaja diversija
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28.06.2024 11:19 Відповісти
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28.06.2024 11:20 Відповісти
Не згоден з паном.
Ці споруди були до того як прийшли "совєти". Це авіаційні ангари з часів першої світової. Тож може стати історичною пам'яткою.
У Києві, це в прямому сенсі слова - набір вантажних контейнерів на пустирі.
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28.06.2024 11:26 Відповісти
tak ja ņe pro angari - prigļates v kartinku
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28.06.2024 11:27 Відповісти
Зрозумів, друга частина ринку. Ятки під відкритим небом.
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28.06.2024 11:30 Відповісти
Не зрозумів, проти чого протест? Проти зноса щурятника?
Шо та від кого вимагають? не зносити антісанітарні споруди щурятника?
Протести ж заборонени. Де поліція з кійками?
ТЦК треба відвідати цей протест та перевірить протестувальників.
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28.06.2024 11:52 Відповісти
И их трудоустроить в армию.
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28.06.2024 13:14 Відповісти
А кому, млять, мешают двадцать ларьков в яме?
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28.06.2024 13:26 Відповісти

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