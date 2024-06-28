"Укрзалізниця" попереджала про блокування руху поблизу центрального вокзалу Києва (оновлено)
Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"До уваги пасажирів та зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.
Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що акція протесту не стосується діяльності "Укрзалізниці" та вокзалів.
Компанія радить киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.
Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що шлях до вокзалу звільнили. Тож, надалі поїзди рухатимуться за розкладом.
За даними ЗМІ, у Києві зранку 28 червня протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" вимикає підсвітку найбільших вокзалів через дефіцит електроенергії
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А зеленський,… ну хоть паржом…
Ці споруди були до того як прийшли "совєти". Це авіаційні ангари з часів першої світової. Тож може стати історичною пам'яткою.
У Києві, це в прямому сенсі слова - набір вантажних контейнерів на пустирі.
Шо та від кого вимагають? не зносити антісанітарні споруди щурятника?
Протести ж заборонени. Де поліція з кійками?
ТЦК треба відвідати цей протест та перевірить протестувальників.