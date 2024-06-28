"Укрзалізниця" попереджала про блокування руху поблизу центрального вокзалу Києва (оновлено)

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"До уваги пасажирів та зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.

Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція протесту не стосується діяльності "Укрзалізниці" та вокзалів.

Компанія радить киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що шлях до вокзалу звільнили. Тож, надалі поїзди рухатимуться за розкладом.

За даними ЗМІ, у Києві зранку 28 червня протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" вимикає підсвітку найбільших вокзалів через дефіцит електроенергії